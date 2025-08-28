Comenzó la venta de celulares y televisores vía Courier desde Tierra del Fuego

- Publicidad -

(OPI TdF) – Las principales empresas de producción de electrodomésticos y celulares de Tierra del Fuego iniciaron la venta directa desde la isla al continente mediante el sistema de Courier y se prevé que el mecanismo permitirá ahorros entre el 20 al 30% a los consumidores.

La mecánica será para recibir las compras directamente en los hogares y la modalidad prevé adquirir productos a precios competitivos con los del exterior y 30% más baratos que comprándolos en cualquier cadena de electrodomésticos.

Las primeras ventas las lanzó Mirgor, a través una página web específica y se podrá comprar celulares, televisores y monitores marca Samsung y Qüint.

Se espera que en los próximos días se sumen Newsan, BGH y el resto de las fabricantes de la isla.

Este régimen habilito a los fabricantes a despachar productos electrónicos directamente a consumidores de todo el país como una operación de exportación simplificada y se dirige exclusivamente a bienes nuevos, de manufactura nacional, y se aplica en compras para uso particular, con límites de cantidad y valor por transacción establecidos por la autoridad aduanera.

Las operaciones bajo este régimen quedan exceptuadas del pago de IVA y otros impuestos internos que suelen gravar a la electrónica importada o comercializada localmente. (Agencia OPI Tierra del Fuego)