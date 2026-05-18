Pullaro lanza plan de medicamentos ante el recorte de Nación

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La provincia invierte $ 2.334 millones anuales para abastecer a 700 efectores públicos. El mandatario expuso la crisis del sistema de salud frente a la suspensión de las partidas federales.

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, responsabilizó al presidente Javier Milei por la eliminación del Plan Remediar. Desde el Parque Industrial de Funes, el mandatario provincial inauguró este lunes un esquema de logística sanitaria para repartir insumos a más de 700 centros de salud y hospitales. La decisión política responde al corte definitivo de las transferencias federales.

“Acá está la caja de medicamentos vacía que nos dejó el Gobierno Nacional“, fustigó el titular del Ejecutivo santafesino. Inmediatamente garantizó la provisión local al exhibir lotes propios y confirmar el envío de partidas a 50 farmacias y droguerías de la red pública.

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Las estadísticas oficiales exponen la magnitud de la crisis. Las consultas en los efectores públicos saltaron de 10 millones a 13,2 millones entre 2024 y 2025. El gobernador vinculó esta presión asistencial con el ajuste económico nacional y prometió sostener las prestaciones. “Mientras sea gobernador de esta provincia, a ningún santafesino le faltará medicamento“, aseguró.

Para sostener la estructura, el Estado santafesino ejecuta compras centralizadas. Esta herramienta de gestión permitió adquirir productos un 82 % más baratos respecto al precio de lista durante el primer año. Las últimas licitaciones registraron recortes de gastos cercanos al 90 %. “Hay un gobierno austero, honesto y eficiente que piensa y diseña políticas públicas“, remarcó Pullaro.

La ministra de Salud, Silvia Ciancio, respaldó la medida y cuantificó el impacto económico. La funcionaria detalló que la estrategia de compras y el trabajo del Laboratorio Industrial Farmacéutico (LIF) permitieron retener más de $ 500 mil millones. Durante el acto también participaron el intendente de Funes, Roly Santacroce, y el subsecretario de Medicamentos y Tecnología Sanitaria, Emiliano Melero.

El sistema logístico inaugurado absorbe una inversión anual de $ 2.334 millones. La red provincial asegura la cadena de frío, incorpora trazabilidad, suma monitoreo satelital y efectúa la distribución a gran escala.

La estructura reemplaza las entregas de Nación, las cuales evidencian un desplome estadístico sostenido. Los registros marcan 2 millones de tratamientos recibidos en 2024, una caída a 920.000 en 2025 y apenas 175.000 tratamientos durante el primer cuatrimestre de 2026.

Frente al desabastecimiento definitivo, la provincia ordenó al LIF aumentar un 26 % su producción este año para cubrir los tratamientos oncológicos y remedios esenciales. La inversión provincial acumulada en medicamentos entre 2024 y 2026 supera los $ 64.268 millones. (Agencia OPI Santa Cruz)