Elecciones en Corrientes: Pullaro y Schiaretti se suman a la campaña de Gustavo Valdés

- Publicidad -

Bajo la premisa de impulsar una agenda federal, los gobernadores de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, y de Corrientes, Gustavo Valdés, se mostraron juntos con el candidato a diputado nacional por Córdoba, Juan Schiaretti. La actividad, que tuvo lugar en la ciudad de Corrientes, se enmarca en la campaña electoral provincial, donde el actual intendente de Ituzaingó y hermano del mandatario correntino, Juan Pablo Valdés, busca la reelección en los comicios del próximo domingo.

La agenda de los mandatarios y el dirigente cordobés comenzó con una reunión en la Casa de Gobierno correntina, a la que se sumó el senador nacional Carlos Espínola, quien, aunque en su momento se acercó al presidente Javier Milei, finalmente se alineó con el oficialismo correntino.

En un gesto de cooperación interprovincial, Pullaro y Valdés firmaron un convenio para establecer una conexión fluvial entre las ciudades de Villa Ocampo y Bella Vista, con el objetivo de “abaratar costos logísticos, facilitar el comercio y fortalecer el sistema productivo del Litoral”. Al respecto, el gobernador santafesino destacó la necesidad de “trabajar la integración regional y en la obra pública para generar igualdad y oportunidades en cada localidad”, y enfatizó la importancia de reactivar el Puerto de Villa Ocampo.

- Publicidad -

Por su parte, el gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, señaló que ambas provincias son “hermanas con una historia riquísima” y que este acuerdo permitirá una mayor facilidad de intercambio comercial.

Por la tarde, Schiaretti, exgobernador de Córdoba, se unió al cierre de campaña de los Valdés en el Club San Martín. En su discurso, el dirigente cordobés elogió la gestión de Gustavo Valdés y aseguró que Corrientes tiene un “gran gobernador” que “mantuvo el equilibrio fiscal con inclusión social a pesar de la falta de apoyo nacional”. Asimismo, valoró obras estratégicas en la provincia, como la construcción del puerto de Ituzaingó, el hospital oncológico y la recuperación de los esteros del Iberá. (Agencia OPI Santa Cruz)