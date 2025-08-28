Jóvenes participaron en la 8° edición del programa Uniendo Metas

- Publicidad -

(OPI Chubut) – Con más de 500 estudiantes de 32 escuelas secundarias, culminó la 8° edición del programa Uniendo Metas en Comodoro Rivadavia. La iniciativa, impulsada por Pan American Energy (PAE) junto a la Asociación Conciencia, es la más concurrida desde su inicio en 2018 y busca que los jóvenes desarrollen habilidades de liderazgo y diálogo a través del Modelo de Naciones Unidas. El evento contó con el apoyo del Ministerio de Educación de Chubut y la Municipalidad de Comodoro Rivadavia.

La ceremonia de clausura reunió a destacadas figuras políticas y educativas de la provincia. Asistieron el vicegobernador Gustavo Menna, los intendentes de Comodoro Rivadavia, Othar Macharashvilli, y de Rada Tilly, Mariel Peralta, además del viceintendente Maximiliano Sampaoli, la diputada nacional Ana Clara Romero, y legisladores provinciales. También estuvieron presentes el director ejecutivo de la Asociación Conciencia, Juan Manuel Fernández Alves, y el gerente de Relaciones Institucionales de PAE, Horacio García.

El programa, declarado de interés por la Legislatura de Chubut, permite a los estudiantes simular ser diplomáticos y representantes de diversos países. Durante las jornadas, los jóvenes se dividen en comités como la Asamblea General, el Consejo de Seguridad y la Sala de Tratados Internacionales para debatir y proponer soluciones a problemáticas de la agenda internacional. En esta edición, los temas abordados incluyeron Salud Mental en jóvenes, Seguridad Alimentaria en contextos de guerra y crisis climáticas, conflictos bélicos, nuevas alianzas y gobernabilidad.

El coordinador nacional de Uniendo Metas, Santiago Girardini, resaltó el compromiso de los docentes y el crecimiento constante del programa. “Este es el modelo más convocante de la Patagonia”, afirmó. Por su parte, Juan Taccari, referente de Relaciones Institucionales de PAE, destacó que la actividad “estimula valores como la escucha, el diálogo y la empatía”, y que enriquece a los participantes para prepararlos como futuros tomadores de decisiones.

La 8° edición de Uniendo Metas no se hubiera logrado sin el apoyo de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB), la 9° Brigada del Ejército y la empresa Orizon. Las 32 instituciones educativas participantes provinieron de localidades como Comodoro Rivadavia, Rada Tilly, Sarmiento, Rawson y Puerto Madryn. Entre ellas se encontraban el Colegio Dean Funes, el Colegio Domingo Savio, la Escuela 718 “Libertad” y el Instituto Ingeniero Enrique Mosconi, entre otras. (Agencia OPI Chubut)