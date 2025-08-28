- Publicidad -

La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, debieron ser evacuados en la ciudad de Corrientes tras incidentes ocurridos durante una actividad de campaña. Los funcionarios del partido La Libertad Avanza (LLA) se habían trasladado a la provincia para apoyar al candidato a gobernador Lisandro Almirón en su cierre de campaña, de cara a las elecciones del próximo domingo.

La caminata planificada por el centro de la ciudad de Corrientes fue interrumpida por un grupo de personas. Según un comunicado emitido por La Libertad Avanza, los incidentes fueron protagonizados por “un grupo de personas [que] irrumpieron violentamente… con una vieja práctica de la política de generar incidentes y escudarse con niños y mujeres en la primera fila”.

Tras el incidente, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, manifestó a través de sus redes sociales que “no hay término medio, tenemos dos caminos: avanzar en el camino que hemos emprendido, o dejar el país en manos de los inadaptados de siempre”. Por su parte, el armador bonaerense de LLA, Sebastián Pareja, atribuyó los escraches en distintos puntos del país a la “desesperación kirchnerista” y mencionó ataques en Junín, Lomas de Zamora, la UBA y Corrientes.

El candidato a gobernador de Corrientes, Lisandro Almirón, se sumó al repudio a los hechos de violencia y declaró que “el 31 de agosto los correntinos vamos a votar por el cambio y la libertad, y lo vamos a conseguir a través de las urnas y sin violencia. Pero hay gente en Corrientes que no se banca competir. Nosotros vinimos a combatir el feudalismo y eso pone nerviosos a muchos”. Almirón relató que “patearon las puertas de los vehículos y vinieron a alterar el cierre de campaña que habíamos organizado en paz y con mucha alegría”.

Karina Milei y Martín Menem debieron ser evacuados en Corrientes tras incidentes – Foto: Diario El Libertador de Corrientes

Durante el tenso momento, la periodista de La Nación+ Carla Ricciotti tuvo un cruce con el influencer Iñaki Gutiérrez, mientras que, según se informó, militantes de LLA habrían agredido a un camarógrafo y una periodista de A24.

Este incidente se suma a otros reportados recientemente, incluyendo un escrache sufrido por el presidente Javier Milei en Lomas de Zamora, que el mandatario atribuyó a “los kukas tira piedras” en sus redes sociales. (Agencia OPI Santa Cruz)