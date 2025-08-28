Más muertes por fentanilo: la Justicia busca conexiones con los laboratorios investigados

- Publicidad -

En una actualización sobre la investigación de las muertes por fentanilo adulterado en Argentina, nuevos casos se han sumado al expediente que involucra a los laboratorios HLB Pharma y Ramallo S.A. Se está trabajando para establecer las posibles conexiones entre estos nuevos ingresos y la causa principal, que hasta el momento registra 96 fallecidos. Las autoridades del caso, que incluyen al fiscal Paul Starc y al juez federal Juan Manuel Culotta, investigan los vínculos de estas nuevas muertes, y buscan determinar si existe una trazabilidad con el opioide adulterado que causó los fallecimientos.

El expediente, que busca determinar si los laboratorios están involucrados en las muertes, ha ampliado el número de personas a indagatoria. Las autoridades judiciales han tomado declaraciones a una serie de individuos clave. El 25 de agosto fue indagada María Victoria García, ingeniera química y Gerenta de Gestión de Calidad en el laboratorio Ramallo. Su testimonio es considerado relevante para entender los procesos de control dentro de la empresa.

Además de los imputados y detenidos, como Ariel García Furfaro, las audiencias continúan. A la lista de personas que deben declarar se suman Wilson Pons, Dayana Astudillo, Edgardo Sclafani, Rocío Garay, Adriana Iudica, y Eduardo Darchuk. Mientras tanto, los investigadores continúan analizando la información para confirmar el número exacto de víctimas fatales, que por el momento se mantiene en 96. (Agencia OPI Santa Cruz)