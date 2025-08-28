Municipales de Río Turbio cortan ruta por salarios tras 28 días de medidas de fuerza, reclamos y cero atención del Intendente Darío Menna

- Publicidad -

Los trabajadores municipales de Río Turbio (SOEM) hicieron una ruidosa manifestación en la ruta complementaria 20 y en la intersección con la Avda Gendarmería Nacional en el acceso a la localidad, visibilizando un problema que tiene poca trascendencia provincial, debido, precisamente, a cuestiones de orden político.

Los municipales llevan 28 días tomando distintas medidas ante la sordera el intendente Darío Menna, a quien le reclaman actualización salarial y aumentos por costo de vida, teniendo en cuenta que la canasta familiar en Santa Cruz es muy superior a la que mide el INDEC, del cual hay serias sospechas que está subejecutando los índices mensuales.

Los municipales piden transparencia en el manejo de los fondos y rendición de cuentas del Ejecutivo, por cuanto una de los fundamentos para justificar la imposibilidad de dar aumento, es la escasa disponibilidad que tiene el municipio, que como expusimos en un informe anterior ha incluido en el presupuesto 2025, gastos realmente exagerados para el funcionamiento de la comuna. Además, el intendente se queja por una deuda acumulada de más de 1400 millones de dólares, pero no existe una sola denuncia contra los antecesores, que permita realizar una investigación seria y buscar a los responsables, que son todos los intendentes, tanto el actual como los anteriores.

El día 1° de septiembre, los municipales, el intendente y los concejales, han pactado una reunión en casa de gobierno (Río Gallegos- 18 horas), con el fin de buscar una solución con intermediación del gobernador, no obstante los trabajadores sostienen que gran parte del desfinanciamiento del municipio se traduce en la cantidad de personal político que existe en la gestión, dado que como todos saben, los dos intendentes de la cuenca militan en el sector político de Pablo Grasso.

La situación de los municipales es muy grave pero sin duda, hay quienes evalúan que “no son todos los trabajadores” y remarcan que quienes permanecen en las calles en la cuenca, están haciéndolo por cuestiones de campaña política. Sin embargo, el salario promedio del trabajador de Río Turbio, es de aproximadamente 600 mil pesos y máximo 800 mil pesos con la máxima categoría (cat 23). (Agencia OPI Santa Cruz)