Finalmente, Verbes defenderá el proyecto por pedido de deuda el próximo viernes

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El ministro de Economía, Ezequiel Verbes finalmente concurrirá el viernes a la legislatura provincial para exponer sobre el proyecto de pedido de deuda en dólares para financiar obras públicas por hasta US$600 millones según se anunció este miércoles en un plenario de comisiones de la Cámara de Diputados.

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El encuentro se concretará el próximo viernes a las 9.00 horas tras un pedido del Poder Ejecutivo.

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Verbes presentará los fundamentos para intentar convencer a los legisladores de acompañar el pedido de endeudamiento que solicitó el gobernador Claudio Vidal e intentar descomprimir de esta manera el presupuesto provincial y evaluar una propuesta salarial para el sector público.

El gobierno provincial anunció que los recursos económicos que se pudieran obtener del financiamiento en moneda extranjera “estarán destinados exclusivamente a la ejecución de obras consideradas estratégicas”.

Verbes sostuvo que “hay que tener una mirada clara de que esto son políticas de Estado, no es una cuestión electoral, no son obras pensadas para 10 o 12 meses; algunas sí, otras son más grandes, pero es con una mirada de largo plazo, y es para no condenar a la pobreza a una provincia que siempre termina dependiendo de cuestiones muy coyunturales”. (Agencia OPI Santa Cruz)