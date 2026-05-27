El riesgo país rebotó sobre el cierre y finalizó la rueda en 500 puntos

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El indicador que elabora JP Morgan perdió 8 unidades y cerró la jornada de hoy en los 500 puntos básicos, lo que representó una caída del 1,6%. A pesar del retroceso diario, el índice de referencia no logró sostener la tendencia que, promediando la rueda, lo llevó a perforar ese techo técnico para tocar un piso transitorio de 498 puntos.

La City porteña no registraba valores similares desde comienzos de mayo. En aquella oportunidad, el indicador bursátil se ubicó en 496 puntos tras conocerse la recalificación de la agencia Fitch, que elevó la nota de la deuda soberana argentina desde el nivel de “CCC+” a “B-” con perspectiva estable. Aquella decisión administrativa de la calificadora recortó 40 unidades en un solo día al abrir, de manera formal, la elegibilidad de los papeles locales ante los fondos de inversión internacionales.

La contracción del indicador de riesgo halló sustento directo en la cotización de los bonos soberanos en el exterior, que registraron alzas generalizadas de hasta 1,2%. En sintonía, las acciones de firmas locales (ADR) que operan en Wall Street anotaron mejoras generalizadas:

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Telecom : encabezó las subas corporativas con un avance del 10% .

: encabezó las subas corporativas con un avance del . Supervielle : trepó 9,2% en la plaza neoyorquina.

: trepó en la plaza neoyorquina. Edenor : registró una mejora del 7,4% en su cotización.

: registró una mejora del en su cotización. Banco Macro : consolidó un incremento del 6,8% .

: consolidó un incremento del . Tenaris: operó a contramano del sector privado con un retroceso del 3,2%.

En el tablero doméstico, el índice S&P Merval avanzó 4,7% medido en pesos, para consolidarse en las 3.068.710,14 unidades. El panel líder de la Bolsa porteña replicó de forma exacta las oscilaciones de las casas matrices en el exterior. Los papeles de Supervielle y Telecom empataron el primer puesto de las ganancias locales con un alza idéntica de 9,6%, seguidos de cerca por las distribuidoras de servicios públicos Metrogas y Sociedad Comercial del Plata, ambas con un repunte del 8,4%.

En paralelo a la dinámica financiera, el Ministerio de Economía completó su última licitación del mes de mayo mediante una estrategia de refinanciación total. La Secretaría de Finanzas convalidó una tasa que permitió renovar más del 100% de los vencimientos de la fecha y captar un neto adicional de U$S 350 millones. El Palacio de Hacienda retendrá estas divisas en caja para utilizarlas como amortiguador directo frente al próximo compromiso cambiario de la deuda pública, fijado en U$S 4.300 millones. (Agencia OPI Santa Cruz)