El Gobierno nacional oficializó la Emergencia Agropecuaria para Chubut

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(OPI Chubut) – La Resolución 746/2026 del Ministerio de Economía de la Nación oficializó la declaración de Emergencia y/o Desastre Agropecuario por sequía para todo el territorio de la provincia de Chubut. El instrumento legal, que lleva la firma del ministro Luis Caputo, convalida el pedido técnico que la administración provincial formuló tras constatar el impacto del déficit hídrico prolongado que afectó los campos patagónicos durante el cierre del año 2025.

El impacto de la medida administrativa se extenderá por el término de un año, con fecha de inicio retroactiva al 7 de enero de 2026. La disposición nacional sigue las recomendaciones de la Comisión Nacional de Emergencias y Desastres Agropecuarios, encuadrando la situación del sector ganadero bajo los parámetros de la Ley 26.509 y sus modificatorias.

El gobernador Ignacio Torres encabezó una reunión bajo modalidad híbrida con referentes de las sociedades rurales para delinear la aplicación del paquete financiero. El mandatario provincial pautó un cronograma de encuentros mensuales con el sector rural para fiscalizar la ejecución de los aportes nacionales y el avance de los programas sanitarios en la región.

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El Ministerio de Producción del Chubut, conducido por Juan Manuel Pavón, actuará como el organismo de aplicación encargado de emitir los certificados de emergencia que validen la condición de cada explotación ganadera. Los productores que obtengan dicha documentación accederán a los beneficios estipulados en los artículos 22 y 23 de la normativa nacional, los cuales abarcan las siguientes herramientas de auxilio:

Líneas de crédito especiales con tasas subsidiadas y prórrogas de financiación.

Refinanciaciones de pasivos vigentes y suspensión de juicios ejecutivos.

Asistencia financiera directa no reintegrable para los casos más críticos.

Alivio impositivo ante los vencimientos fiscales nacionales.

La medida obliga a las instituciones bancarias nacionales, oficiales o mixtas, en conjunto con la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), a coordinar los mecanismos operativos para efectivizar las exenciones y prórrogas. De manera paralela, el Poder Ejecutivo provincial se comprometió a remitir los padrones depurados de los beneficiarios directos ante la Secretaría Técnica Ejecutiva del organismo nacional evaluador.

En el plano sanitario, la provincia ejecuta una partida presupuestaria de $1.000 millones destinada de forma exclusiva al control y erradicación de la sarna ovina. El programa territorial busca elevar los estándares de sanidad ganadera para sostener la competitividad de la lana y la carne chubutense en los mercados internacionales, en un contexto donde el stock ganadero regional sufre la presión de variables climáticas adversas y la sobrepoblación de fauna silvestre.

Los representantes de las sociedades rurales de Esquel, Comodoro Rivadavia, Gobernador Costa, Camarones y el Valle Inferior evaluaron también la marcha del Plan Provincial de Manejo del Guanaco. La discusión técnica abordó alternativas de aprovechamiento sustentable para contener el avance de la especie sobre las pasturas naturales de la meseta, un problema recurrente que comparte características con los campos de la zona norte de Santa Cruz.

El encuentro sectorial contó con la presencia efectiva del presidente de la Sociedad Rural Valle del Chubut, Ricardo Irianni, el vicepresidente Javier Trucco, y el subsecretario de Agricultura y Ganadería, Agustín Pazos. Los funcionarios y los dirigentes rurales analizaron la viabilidad comercial de la exportación de ovinos en pie, una alternativa logística que busca traccionar la reactivación de los puertos patagónicos y reponer los niveles de stock en los establecimientos rurales del interior provincial. (Agencia OPI Chubut)