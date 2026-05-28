Estados Unidos elogió las reformas de seguridad y el rumbo del país

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En la sede de la embajada argentina en Washington, el coordinador de la Oficina de Contraterrorismo de Estados Unidos, Gregory LoGerfo, afirmó que la conducción del presidente Javier Milei fortalece la seguridad del hemisferio. El funcionario estadounidense expuso la postura de la administración norteamericana ante una audiencia que superó los 300 invitados, congregados para conmemorar el 25 de mayo.

El diplomático extranjero ubicó al país en un rol de liderazgo regional respecto a la seguridad nacional y el combate al terrorismo. La declaración ocurrió luego de la apertura del acto a cargo del embajador argentino, quien dio paso a los discursos que ratificaron el alineamiento geopolítico actual.

Gregory LoGerfo fundamentó la posición de la gestión de Donald Trump en la necesidad de consolidar alianzas con naciones que decidan enfrentar riesgos comunes mediante acciones prácticas. El encargado del área antiterrorista definió a la Argentina como un socio fundamental para la estrategia de su país.

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Las amenazas globales demandan mayor articulación entre ambos estados, según el diagnóstico que transmitió el funcionario. El vocero citó textualmente las definiciones del secretario de Estado, Marco Rubio, para equiparar el accionar de organizaciones criminales transnacionales, narcotraficantes y pandillas con métodos que minan la institucionalidad pública y generan terror.

La agenda bilateral sumó el respaldo directo de la Casa Blanca a la reestructuración militar local. El director de Asuntos del Hemisferio Occidental en el Consejo de Seguridad Nacional, Michael Jensen, manifestó optimismo sobre el vínculo mutuo y focalizó su interés en el desarrollo de las Fuerzas Armadas argentinas.

El representante del Consejo de Seguridad priorizó los lazos comerciales de largo plazo por encima de los acuerdos logísticos. Michael Jensen aseveró que los cambios económicos implementados en Argentina traccionan el ingreso de capitales y describió al mercado local como un escenario abierto a los negocios.

El cierre de las alocuciones oficiales equiparó los perfiles políticos de ambos mandatarios americanos. Michael Jensen comparó la figura de Donald Trump con la de Javier Milei, al señalar que el presidente argentino adopta determinaciones complejas para modificar la dirección del país. (Agencia OPI Santa Cruz)