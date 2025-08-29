Caso sobornos en la Andis: la fiscalía tiene 50 audios que complican a Diego Spagnuolo

- Publicidad -

Un giro significativo se produjo en la investigación sobre supuestos sobornos en la Agencia Nacional de Discapacidad, luego de que la fiscalía recibiera cerca de 50 audios que involucrarían a su ex titular, Diego Spagnuolo. Los archivos, entregados en un pendrive, fueron aportados por el periodista Mauro Federico quien declaró como testigo ante el fiscal federal Franco Picardi.

El periodista explicó que recibió el material el 16 de agosto y que días después difundió el primero de los audios. La entrega de este material se produjo poco antes de que Spagnuolo designara formalmente a sus abogados defensores, Ignacio Rada Schultze y Juan Aráoz.

El fiscal Picardi ahora analizará el contenido de estas grabaciones, que habrían sido registradas entre agosto y octubre de 2024. En los audios se escucha a Spagnuolo supuestamente hablando de presuntos hechos ilícitos, incluyendo los porcentajes que, al parecer, representantes de la droguería Suizo Argentina exigirían a laboratorios para luego pagar a funcionarios del Gobierno nacional.

La fiscalía, a cargo de Picardi y del juez federal Sebastián Casanello, avanza en el análisis de la documentación secuestrada en los allanamientos realizados en dos sedes de Andis. La investigación se centra en expedientes de compra de medicamentos y órdenes de pago para determinar si hubo sobreprecios que pudieran estar relacionados con el pago de sobornos.

Además, el fiscal tiene previsto analizar la información extraída del celular de Spagnuolo, que fue secuestrado en la causa. Por otro lado, continúan los peritajes sobre los teléfonos de otros implicados, como los hermanos Jonathan y Emmanuel Kovalivker, accionistas de la droguería Suizo Argentina. Es importante destacar que, en su momento, otra denuncia sobre irregularidades en Andis había sido archivada por falta de pruebas. (Agencia OPI Santa Cruz)