Condenan a un femicida a reclusión perpetua

(OPI Chubut) – La Justicia Provincial condenó al femicida de Ana Calfín, cuyo caso de violencia de género ocurrió el 6 de agosto de 2023 en Esquel, a una pena de reclusión perpetua.

El imputado es Miguel Vargas Nehuén quien siguió la audiencia mediante Zoom desde el Instituto Penitenciario Provincial de Trelew donde se encuentra alojado.

La condena se conoció este jueves y fue dictaminada por el juez Jorge Novarino por haber encontrado a Vargas Nehuén penalmente responsable de “homicidio agravado por el vínculo”.

El crimen ocurrió en agosto de 2023 en el barrio Lennart Englund de Esquel.

El fallo dispuso que la llave de la casa que compartía el imputado con Ana Calfín, sea entregada en la Oficina Judicial en el término de diez días, para aplicar un mecanismo y devolverla a la familia de la víctima.

El padre de la víctima, Miguel Santillán sostuvo que “se hizo justicia” y sostuvo que su familia “está más aliviada”. (Agencia OPI Chubut)