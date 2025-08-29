El exdirector de ANDIS Diego Spagnuolo designó a sus abogados y el gobierno analiza acciones legales

- Publicidad -

En un nuevo desarrollo del caso de supuestos sobornos en la Agencia Nacional de Discapacidad, el ex director Diego Spagnuolo se presentó ante el fiscal federal Franco Picardi y designó a sus abogados defensores. Se trata de Juan Aráoz e Ignacio Rada Schultze, quienes se constituyeron como sus representantes legales en la causa que tramita en el juzgado de Sebastián Casanello.

La presentación de los letrados se produce en medio del escándalo que involucra a la ANDIS y que, según trascendidos, ha generado tensión dentro del gobierno del presidente Javier Milei. Según fuentes judiciales, el exfuncionario habría rechazado una oferta de abogados por parte del Poder Ejecutivo.

Al mismo tiempo, se supo que el presidente Milei está analizando la posibilidad de iniciar acciones legales contra su ex funcionario, aunque aún no se han precisado los términos de dicha acción. Mientras tanto, la justicia avanza en la investigación para determinar si existieron irregularidades en la gestión de Spagnuolo al frente del organismo. (Agencia OPI Santa Cruz)