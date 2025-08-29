Municipales de Caleta Olivia podrían volver a las medidas de fuerza por incumplimiento salarial

- Publicidad -

El secretario general del Sindicato de Obreros y Empleados Municipales de Caleta Olivia, Julián Carrizo sostuvo que los trabajadores municipales podrían retomar las medidas de fuerza si el gobierno que conduce el intendente Pablo Carrizo incumple con el pago del 20% de incremento salarial acordado en las negociaciones paritarias.

La decisión será evaluada por los delegados municipales dado que Carrizo sostuvo que el acta acuerdo estableció que el pago del compromiso se asumió para el 22 de agosto y aún no se efectivizó.

El dirigente del SOEMCO añadió que el Ejecutivo argumentó “dificultades económicas por descubiertos bancarios y deudas”.

“Queremos que el intendente dé explicaciones. Si no hay respuesta, seguramente habrá medidas de acción directa”, dijo Carrizo. (Agencia OPI Santa Cruz)