Secuestran más de 40 vehículos por venta ilegal

Con el objetivo de fiscalizar la venta de vehículos usados, las fuerzas de seguridad de Santa Cruz llevaron a cabo un operativo conjunto en las localidades de Perito Moreno y Las Heras, que concluyó con el secuestro de 41 automóviles. Los vehículos eran exhibidos en la vía pública y en domicilios particulares sin contar con la habilitación comercial correspondiente.

En Perito Moreno, el operativo se realizó a las 14:00 horas e involucró a la División Comisaría Local, personal de Tránsito y Comercio Municipal y la Unidad de Investigaciones. Tras la inspección de ocho puntos de venta, se identificó un comercio que exhibía 13 vehículos en la vía pública sin la documentación y permisos necesarios. Ante esta situación, el Juzgado de Faltas local ordenó la incautación de todos los rodados, los cuales fueron trasladados a un depósito judicial.

Simultáneamente, en Las Heras, se llevó adelante una serie de allanamientos ordenados por el Juzgado de Instrucción y Penal Juvenil N°1, en el marco de una causa por presunta venta clandestina de automotores. Los procedimientos se realizaron en tres domicilios particulares, donde se incautaron 28 vehículos que no contaban con habilitación comercial. Los propietarios de los inmuebles fueron puestos a disposición del Juzgado de Faltas Municipal.

El operativo fue supervisado por el ministro de Seguridad de la provincia, Pedro Prodromos, y contó con la participación del jefe del Departamento de Investigaciones Zona Norte, comisario mayor Méndez, y personal de las divisiones de Investigaciones de Las Heras y Pico Truncado, la Guardia de Infantería de Caleta Olivia, y agentes de Comercio y Tránsito municipal. (Agencia OPI Santa Cruz)