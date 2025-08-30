Cierra definitivamente una textil fueguina

- Publicidad -

(OPI TdF) – La empresa textil Fabrisur S.A anunció que este sábado 30 de agosto cerrará su producción en Río Grande y 39 personas que trabajan directamente para la firma perderán sus puestos de trabajo.

La medida afecta directamente el parque industrial de Tierra del Fuego y solo quedará un grupo de trabajadores para el desmontaje y retiro de maquinarias.

No hubo definiciones respecto a las indemnizaciones y recuerdan que la empresa se había reincorporado en febrero al subrégimen de promoción industrial de la Ley 19.640, con proyección de continuidad hasta fines de 2026.

La caída del consumo interno, la apertura de importaciones y la falta de previsibilidad económica impulsaron que la empresa decidiera trasladar sus operaciones a San Luis.

El cierre impactará en el movimiento económico de proveedores, comercios y servicios vinculados a la actividad. (Agencia OPI Tierra del Fuego)