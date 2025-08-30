Corrientes elige gobernador: los candidatos, las alianzas y las expectativas de voto

- Publicidad -

Las elecciones provinciales en Corrientes se llevarán a cabo este domingo, donde más de 950 mil ciudadanos están habilitados para votar. En los comicios se definirá la sucesión del gobernador Gustavo Valdés, la renovación de 15 bancas en la Cámara de Diputados y 5 en el Senado provincial, además de las autoridades municipales en 73 distritos.

Siete fórmulas competirán por la gobernación de Corrientes. La alianza oficialista Vamos Corrientes impulsa la candidatura de Juan Pablo Valdés, hermano del actual gobernador, quien se presenta junto al vicegobernador Néstor Pedro Braillard Poccard. El actual gobernador, Gustavo Valdés, no puede postularse a la reelección al haber cumplido dos mandatos consecutivos, pero encabeza la lista de senadores provinciales. Su campaña contó con el apoyo de figuras de otros partidos, como el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, y el candidato a diputado nacional por Córdoba, Juan Schiaretti.

El peronismo, por su parte, busca recuperar el poder en la provincia con la fórmula integrada por Martín “Tincho” Ascúa, intendente de Paso de los Libres, y César Daniel Lezcano. La candidatura de Ascúa cuenta con el respaldo de la expresidenta Cristina Kirchner, quien estuvo presente en el acto de lanzamiento de su postulación. Fuentes del kirchnerismo indicaron a la agencia de noticias Noticias Argentinas que el peronismo local tiene como objetivo principal forzar una segunda vuelta, pautada para el 21 de septiembre, y ganar en ciudades estratégicas como Corrientes capital y Mercedes.

- Publicidad -

La Libertad Avanza (LLA) también presenta su propia fórmula con el diputado Claudio Lisandro Almirón y Evelyn Karsten, mientras que el frente Encuentro por Corrientes (ECO) promueve al exgobernador Ricardo Colombi junto a Martín Barrionuevo.

Además de la gobernación y la legislatura, varios municipios, como Corrientes, Goya, Paso de los Libres, Santo Tomé, Curuzú Cuatiá, Bella Vista y Mercedes, elegirán intendentes, viceintendentes y concejales.

En cuanto a la participación, se proyecta una incertidumbre en el electorado, con una posible abstención por encima de la media histórica, lo que podría influir en el resultado final. El operativo electoral será resguardado por fuerzas de seguridad provinciales y nacionales, y el escrutinio provisorio comenzará a las 18 horas, una vez que cierren los comicios. (Agencia OPI Santa Cruz)