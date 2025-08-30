Cristian Ritondo: “La oposición tiene una lógica destituyente”

- Publicidad -

El diputado nacional del PRO, Cristian Ritondo, acusó hoy a la oposición de intentar “obstaculizar el plan económico” del gobierno de Javier Milei con una lógica “destituyente”. En una entrevista con Radio Rivadavia, el legislador sostuvo que el objetivo de ciertos sectores es que al gobierno “le vaya mal”, lo que, en su opinión, “en realidad les va mal a los argentinos”.

Ritondo advirtió que iniciativas como la moratoria previsional tienen una intención política de desestabilización. “Lo que hace la oposición es abrir el camino a jubilaciones sin aportes, rompiendo todo el sistema“, afirmó, señalando que entre el 60% y 70% de los jubilados argentinos no cumplen con los 30 años de aportes requeridos.

En relación a la reciente violencia política, el diputado se refirió a la caravana presidencial en Lomas de Zamora y la calificó de “un acto de cobardía y de violencia extrema”. Ritondo, quien fue ministro de Seguridad bonaerense, responsabilizó a las autoridades de la provincia de Buenos Aires por no garantizar la seguridad del evento. En este sentido, recordó su propia gestión, en la que, según afirmó, se garantizaban “actos masivos, clásicos de fútbol y campañas electorales sin que pasara nada, porque había conducción política y coordinación con las fuerzas”.

El legislador también criticó la falta de control sobre las barras bravas, afirmando que la seguridad es una cuestión de Estado que no se puede delegar en los clubes. Aseguró que durante su gestión como ministro, enfrentaron a las barras y lo demostraron en eventos deportivos como la Copa Argentina y los torneos de verano.

Finalmente, Ritondo puso la mira en las elecciones del próximo domingo en la provincia de Buenos Aires. El diputado llamó a los ciudadanos a votar para “terminar con el kirchnerismo en la provincia”, argumentando que en estos comicios “está en juego la seguridad, la educación, la salud y la infraestructura”. Si bien es una elección provincial, la consideró también un “respaldo al gobierno de Javier Milei”. (Agencia OPI Santa Cruz)