Detienen a dos jóvenes por un robo de computadoras en el Tribunal de Cuentas

La policía de Santa Cruz detuvo a dos jóvenes durante sendos allanamientos realizados este viernes en el marco de la investigación del robo de dos computadoras de escritorio en el edificio del Tribunal de Cuentas provincial ubicado en Río Gallegos.

Efectivos de la División Comisaría Primera de Río Gallegos investigaron el ingreso al edificio que se produjo por la parte posterior y en una ofician sustrajeron dos CPU y monitores, y parte de los elementos se rescataron en proximidades del lugar.

Tras las pericias del Gabinete Criminalístico con la utilización del sistema biométrico “SIBIOS”, se obtuvo información para individualizar a los sospechosos y se pidió la autorización judicial para realizar dos allanamientos.

Por orden del Juzgado de Instrucción N°3 se realizaron los procedimientos en una vivienda de la calle Angela Brunetti al 600 y el restante en Héctor Peña al 800, donde se procedió a la detención de dos hombres de 21 y 24 años.

Se secuestraron dispositivos móviles y una CPU marca CX, elemento reconocido como parte del patrimonio del Tribunal de Cuentas.

Además, uno de los detenidos tenía pedido de captura por parte de la Cámara Criminal Oral en el marco de una causa judicial por lesiones leves agravadas en contexto de género. (Agencia OPI Santa Cruz)