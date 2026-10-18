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Los olvidos circunstanciales

El vicegobernador Fabián Leguizamón afirmó que “en Santa Cruz no existe la corrupción” . El alto funcionario sostuvo que la ausencia de corrupción en Santa Cruz habría sido uno de los aspectos que el mandatario pudo demostrar ante empresarios durante su visita a la capital francesa.

Hay un par de películas que recrean en forma de comedia, la vida de una mujer que todos los días ve comenzar su vida porque padece de amnesia anterógrada severa, por la cual el cerebro pierde la capacidad de elaborar recuerdos; entonces la persona que lo padece no puede recordar lo que pasó 24 horas antes, por lo cual, debe anotar en carteles que deja por toda la casa, nombres, caras, eventos, compromisos etc.

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No sabemos si éste es el caso de Fabián Leguizamón, que parece no recordar nada de los últimos 3 años en los que compartió el gobierno con Claudio Vidal; es más, ni siquiera recuerda los desastres ocurridos en la última semana con el destape de la cloaca llama “Santa Cruz Puede SAU”, solo por recordarle el hecho más reciente.

Tal deberíamos hacer los cartelitos con los casos de corrupción de la actual administración a la que pertenece y de la cual forma parte y colocarlos en el despacho de la Cámara donde todos los días Leguizamón se encuentre con el recordatorio de que en Santa Cruz existe la corrupción, nunca se fue de la provincia, se transformó en algunos aspecto en más burda y que dudamos que en París, Claudio Vidal lo haya usado como demostración de que Santa Cruz la ha combatido.

General, venga que lo necesito

Como ya destacamos en las investigaciones que venimos realizando en OPI, el burdo mecanismo de corrupción en la que está inmersa la empresa unipersonal del gobierno provincial (Santa Cruz Puede SAU), creada para facturar sin controles y vaya a saber para los bolsillos de quién, es importante resaltar la relación prexistente entre Gustavo Sívori, a quien Vidal “le entregó el mando operativo y financiero” un militar retirado que paso del regimiento a la actividad estatal cruzando un puente de plata que le construyó su amigo, el hoy gobernador.

La historia resumida y sobre la que seguramente vamos a volver en detalle en estos días es la siguiente:

Eugenio Grela y Gustavo Sivori son compañeros del Colegio Militar coincidieron en la Brigada de Rio Gallegos en el año 2023. En ese momento, Sivori era Comandante y Grela Segundo Comandante de la Unidad en esta capital. Ambos, estuvieron a cargo de la seguridad de los comicios en Santa Cruz en el 2023, cuando resultó electo gobernador Claudio Vidal.

Te puede interesar: Una tomada de pelo el contrato arreglado de Sívori. South Horizen S.A.S fijó domicilio en el predio de Santa Cruz Puede un mes antes de que se lo concesionaran

Por su parte Gustavo Sívori conoció a Claudio Vidal por intermedio del General de Brigada (RE) Hernán Gustavo Jesús Prieto Alemandi, abogado, dueño de Wall Security S.R.L empresa que actualmente tiene a su cargo todo el sistema de seguridad del Ministerio de Desarrollo, el Hospital Regional y la empresa petrolera CGC, socia del gobierno provincial.

Las fuentes consultadas indican que Grela llegó a Río Gallegos, porque Sívori lo llamó cuando estaban formando Santa Cruz Puede SAU porque según la propuesta del amigo del gobernador “iban a vender y construir cosas “.

Wall Security S.R.L

Por este motivo es que Grela y su hijo armaron de apuro esa empresa fantasma South Horizen S.A.S creada 37 días antes del contrato con la empresa armada por Sívori en el predio de Austral Construcciones que el gobierno adquirió por módicos 2 millones de dólares y con domicilio fiscal protocolizado por la escribana Bustos como “Ruta Nacional N° 3 Km 2602 Dpto: 6”, y en la certificación notarial como “Ruta Nacional N° 3 Kilómetro 2602, 5 Galpón 6”; es decir, donde funciona SCP SAU.

Así paga Pablo Grasso el silencio

Cuando Ud no lea y no vea noticias obvias ni críticas en la prensa provincial sobre la municipalidad de Río Gallegos y muchas alusiones a la campaña de Pablo Grasso al 2027, tenga en cuenta lo que a continuación el propio Intendente de la capital publica en los Boletines Oficiales respecto de los pagos que hace en calidad de publicidad y propaganda, que, como todos sabemos, funciona como una llave de boca para que el control de la billetera cierre cualquier intento por investigar, criticar o informar el lado B de su gestión.

Pablo Grasso el empleado populista de CFK que pide su libertad y defiende a Maduro sin haber pisado Venezuela

Solo en esto que extractamos de los BO, Pablo Grasso erogó 614 millones de pesos que bien podrían haber ido a tapar los pozos de las intransitables calles de Río Gallegos.

L.J.K Editorial S.A. (TiempoSur / Roberto Torres): Se registraron dos pagos mediante contratación directa. El primero por la suma de $15.200.000 (Decreto N° 770) y el segundo por $13.000.000 (Decreto N° 771), ambos aprobados para el Ejercicio 2026 bajo la partida “Publicidad y Propaganda”. Asimismo, un tercer decreto aprobó un pago adicional por $38.000.000 a la misma empresa (Decreto N° 800).

Página “Pasaroncosas” (Nieve Negra Producciones / María Dolores Silva Fuentes): Contrato de publicidad por publicaciones institucionales en la red social Facebook. El municipio acordó abonar un monto mensual de $5.000.000 durante los meses de marzo a diciembre de 2026, totalizando $50.000.000 (Decreto N° 2064).

Página “Vill Vel Producciones” (Juan Ramón Villalonga): Contrato para publicaciones institucionales en la red social Facebook. El monto para el período de marzo a diciembre de 2026, alcanzando un total de $20.000.000 (Decreto N° 2277).

Portal Voces y Apuntes (Juan Manuel Aguilar Diaz): Contrato para la publicación de un banner institucional en la página web. Se estableció entre marzo y diciembre de 2026, un total de $30.000.000 (Decreto N° 2261).

Florencia Diamela Fregenal (Cobertura Audiovisual): Se aprobó un pago de $7.500.000 en concepto de “cobertura especial audiovisual” del “140° Festival Aniversario de Río Gallegos”, prestado entre el 15 y el 18 de diciembre de 2025, imputado a la partida de “Publicidad y Propaganda” (Decreto N° 846).

FM Ciudad 88.1 MHz (Pico Truncado) / Gianfranco Luciano Casarin: Decreto N° 1827 (20 de marzo de 2026). Expte N° 1072-2026. Por Publicidad por spots institucionales con salidas diarias. Del 01/02/2026 al 31/12/2026 (11 meses) .Importe mensual: $3.800.000,00. Importe total: $41.800.000,00.

Reconocimientos y Pagos por Publicidad y Propaganda Institucional a Villegas Miriam Ester. Decreto N° 5106 (10 de agosto de 2026).Expediente: N° 2584-2026.Concepto: Gasto atendido con cargo a la partida presupuestaria 06.01.03.135 – Publicidad y Propaganda.Importe total: $28.000.000,00.

Daniel Sebastián Cubells (Turismo Pista 1.100). Decreto N° 1692 (17 de marzo de 2026). Expediente: N° 422-2026. Concepto: Auspicio publicitario para difusión de publicidad oficial de atractivos turísticos, culturales, deportivos o institucional en formato estático en su vehículo de competición en la provincia de Santa Cruz y en Comodoro Rivadavia (Chubut). Período: Enero a diciembre de 2026. Esquema de pago: Doce (12) cuotas iguales y consecutivas de $1.500.000,00. Importe total: $18.000.000,00.

Cooperativa de Trabajo Periodístico Nuevo Día Ltda. (Diario Nuevo Día): Contratación para banner en www.eldiarionuevodia.com.ar y spots en FM Nuevo Día 100.9 Mhz por un total de $100.000.000 por el período de marzo a diciembre de 2026 (Decreto N° 2069).

L.J.K Editorial S.A. (Roberto Torres – TiempoSur / FM Tiempo):

Publicación de banner en el home por $ 4.000.000 mensuales, (Decreto N° 2070). Publicación de spots (10 salidas diarias) en FM Tiempo 97.5 Mhz por un total de $ 37.800.000 entre abril y diciembre de 2026 (Decreto N° 2071). Publicación de banner en Mediador tv spot radial en FM 91.7 y noticias en las redes sociales de “El Mediador” por un total de $70.000.000 entre marzo y diciembre de 2026 (Decreto N° 2072). Publicidad institucional difundida a través de un canal de WhatsApp por $23.400.000 entre abril y diciembre de 2026 (Decreto N° 2074). Publicación de spots (10 salidas diarias) en Blue FM 103.9 Mhz por un total de $31.500.000 entre abril y diciembre de 2026 (Decreto N° 2065).

FM Ciudad 88.1 Mhz (Gianfranco Lucio Casarín): Contratación de spots institucionales en esta radio de Pico Truncado por un monto total de $41.800.000 para el período del 1 de febrero al 31 de diciembre de 2026 (Decreto N° 1881).

Portal Voces y Apuntes (Juan Manuel Aguilar Diaz): Publicidad mediante banner institucional en Voces y Apuntes por un total de $30.000.000 entre marzo y diciembre de 2026 (Decreto N° 2261).

Página “Pasaroncosas” (Nieve Negra Producciones / María Dolores Silva Fuentes): Publicaciones institucionales en la red social Facebook por $ 50.000.000,00 por el período de marzo a diciembre de 2026 (Decreto N° 2064)

Página “Vill Vel Producciones” (Juan Ramón Villalonga): Publicaciones institucionales en la red social Facebook por un total de $20.000.000 entre marzo y diciembre de 2026 (Decreto N° 2277).

FM “El Caletense” 98.5 Mhz (Federico Roller): Emisión de spot institucional durante el programa “Aquí y Ahora” por un total de $10.000.000 de marzo a diciembre de 2026 (Decreto N° 2067).

Portal Santa Cruz Nuestro Lugar (Carlos David Catrihuala): Publicidad mediante banners por $10.000.000 entre marzo y diciembre de 2026 (Decreto N° 2068).

Canal NC 10 (Raúl Francisco Soria): Auspicio en el noticiero central y pases de spots en “La Mañana en el 10” por $3.000.000 mensuales, sumando $ 6.000.000 por los meses de febrero y marzo de 2026 (Decreto N° 2073).

Auspicio Deportivo (Daniel Sebastián Cubells): Aunque no es un medio de comunicación directo, se aprobó el pago de $18.000.000 en concepto de “auspicio publicitario” para la difusión estática de publicidad oficial en su vehículo de carrera durante el Campeonato de “Turismo Pista 1.100” (Decreto N° 1716). (Agencia OPI Santa Cruz)