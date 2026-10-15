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(Por: Rubén Lasagno) – Si alguien cree que nuestro informe de ayer, donde revelamos la denuncia que hizo la ex diputada Roxana Reyes contra Santa Cruz Puede SAU era ridículo, déjenme decirle al lector que a continuación verán que además es absurdo y obsceno.

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Los documentos oficiales y registros comerciales auditados destruyen cualquier defensa sobre la transparencia del contrato entre Santa Cruz Puede S.A.U. y South Horizen. La empresa privada, de un único dueño y habilitada solo para ventas minoristas, fijó su domicilio legal dentro del mismísimo predio del Estado provincial casi 40 días antes de que se firmara la concesión por 20 años, dejando en evidencia un negocio armado a medida.

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El documento de la denuncia sobre el acuerdo entre Santa Cruz Puede S.A.U y South Horizen S.A.S, protocolizado por la escribana Bustos señala: “En la constancia de ARCA, el domicilio fiscal de la S.A.S. figura como “Ruta Nacional N° 3 Km 2602 Dpto: 6”, y en la certificación notarial como “Ruta Nacional N° 3 Kilómetro 2602, 5 Galpón 6”. El Tribunal de Cuentas sitúa el Polo de SCP en “Ruta Nacional N° 3, kilómetro N° 2.602,5”. Corresponde determinar si la S.A.S. tenía domicilio o algún tipo de ocupación dentro del predio estatal antes de la firma del contrato y, en su caso, bajo qué título”.

Sintetizando los datos. la sociedad se constituyó por instrumento público el 16 de marzo de 2026. Fue inscripta y publicada oficialmente en el Boletín Oficial de Santa Cruz el 25 de marzo de 2026 bajo el aviso N° 54505 y se formó como una Sociedad por Acciones Simplificada (S.A.S.), pero bajo la modalidad de sociedad unipersonal (un único dueño).

Una tomada de pelo el contrato arreglado de Sívori. South Horizen S.A.S fijó domicilio en el predio de Santa Cruz Puede un mes antes de que se lo concesionaran

El único socio fundador, dueño del capital accionario y administrador titular de la firma es Eugenio Fernando Grela argentino, de 60 años de edad, casado con María Fernanda Leiva. Quien declaró como profesión ser Licenciado en Estrategia y Organización.

Es aquí donde nace el primer absurdo, que es cuando corroborado el Boletín Oficial y datos de la AFIP (ARCA) surge el domicilio de la empresa privada: Ruta Nacional N° 3, kilómetro 2602,5 (Galpón 6), Río Gallegos, Santa Cruz.

Este domicilio declarado por South Horizen S.A.S. al momento de su creación es exactamente el mismo predio que pertenece al Polo Industrial de la empresa estatal Santa Cruz Puede S.A.U. Es decir, la firma de Grela fijó domicilio legal dentro del predio del Estado antes de que se firmara el contrato de cesión del galpón ocurrido 37 días después, el 22 de abril de 2026.

Amigo, colega ¿O socio?

De acuerdo al cruce de información pública, boletines oficiales, antecedentes profesionales e informes personales que hicimos, el perfil de Eugenio Fernando Grela destaca un dato sumamente revelador para la investigación: no es un empresario supermercadista ni logístico de carrera, sino un alto mando militar.

Esto infiere que Grela y Sívori se conocen mucho antes de la actividad privada, ya que el titular de SCP SAU es Teniente Coronel retirado y la pregunta es si hubo entre ambos un acuerdo previo o un negocio posterior, rubricado y autorizado por el gobernador Claudio Vidal?.

De Coronel a “Empresario”

De acuerdo a los datos obtenidos Eugenio Fernando Grela (DNI 17.819.740, de 60 años) es un Coronel retirado del Ejército Argentino. Toda su carrera previa a la creación de South Horizen S.A.S. está ligada a la estructura de las Fuerzas Armadas.

Su llegada a la provincia no fue por negocios privados. En las elecciones generales de 2023, el Coronel Eugenio Grela fue designado como Comandante Electoral del Ejército en la Provincia de Santa Cruz. Estuvo a cargo de supervisar el operativo de seguridad, custodia de urnas y logística en localidades como Caleta Olivia y Río Gallegos.

En el acta constitutiva de South Horizen S.A.S., Grela declara ser “Licenciado en Estrategia y Organización”, pero como pudimos establecer éste no es un título civil tradicional en el ámbito comercial, sino la titulación académica formal que otorga la Escuela Superior de Guerra del Ejército a sus oficiales superiores.

Previamente, entre 2012 y 2014, con el grado de Teniente Coronel, fue Jefe del Batallón de Comunicaciones 601. Su ascenso a Coronel fue tratado en el Senado de la Nación a fines de 2016.

En la documentación de creación de la empresa (Boletín Oficial del 25 de marzo de 2026), María Fernanda Leiva figura únicamente como la esposa de Eugenio Grela y no es socia ni accionista de la empresa.

De custodiar urnas a concesionario del Estado

El hallazgo de su pasado reciente militar explica algún punto ciego de la denuncia de la diputada Roxana Reyes y el Dr. Javier Stoessel, que podemos resumir de la siguiente manera:

Su rol como jefe del operativo militar en las elecciones de 2023 en Santa Cruz que tuvo Eugenio Grela, lo obligó a tener un nexo directo con las autoridades provinciales facilitado por su amigo Sívori (también militar RE), la justicia electoral y la policía local. Esto explica de dónde provienen sus vínculos recientes con el poder político de la provincia.

De averiguaciones practicadas en el ámbito del Ejército Argentino se confirma la sospecha de la denuncia: Grela no tiene antecedentes comerciales, de distribución ni de mercado mayorista. Pasó de ser Coronel del Ejército a constituir, de la noche a la mañana, una empresa minorista para quedarse con un mercado concentrador gigante.

La denuncia que reprodujimos en nuestro informe anterior, señala que la empresa estatal Santa Cruz Puede S.A.U. le pagó un pasaje aéreo a Grela meses antes de armar la sociedad. Al ser un militar que operaba en la provincia durante las elecciones, es altamente probable que el gobierno provincial haya estado financiando sus movimientos logísticos o de radicación bajo el paraguas de algún acuerdo preexistente.

Por lo tanto, el hombre que recibió el mayor predio logístico del gobierno de Claudio Vidal por 20 años, con canon congelado y sin licitación, es un Coronel del Ejército amigo del titular de la SAU, (Gustavo Sívori) que aterrizó en la política santacruceña coordinando la seguridad de las últimas elecciones.

No hay nada más evidente ni absurdo

El concepto clave para explicar este absurdo es la corrupción moral por impunidad, la cual anula los frenos éticos naturales de una persona y hace que un gobierno que se precia de ser distinto al anterior, haga cosas aún más oprobiosas y evidentes, pretendiendo que todos somos estúpidos.

Cuando una persona tiene poder y no enfrenta consecuencias, empieza a creer que las reglas no aplican para ella. Y esto le ocurre al gobernador Claudio Vidal, pero no es él solamente quien manifiesta ese comportamiento; siempre ha ocurrido, solo que manifestarlo de esta forma y con tanta impunidad y eviencia es inaudito.

En el gobierno saben de antemanoque hacer esto está está mal según las normas generales, pero justifican la acción bajo la premisa de que “su estatus” o “su causa” justifica los medios y en psicología política que se estudia en el segundo año de la carrera, se explica perfectamente este fenómeno donde el/los políticos pierden la noción del riesgo, lo que los lleva a insistir en la conducta porque el peligro de ser castigados les parece inexistente o lejano, más aún en una provincia como Santa Cruz onde aún siendo la cuna de la corrupción no hay un solo político imputao y mucho menos procesado.

Con cada acto impune, la culpa disminuye. Lo que antes se veía como una falta grave, con el tiempo se convierte en “la forma normal de hacer las cosas” y por tal motivo insisten en seguir haciéndolo porque el beneficio personal (dinero, control, estatus) es inmediato, mientras que el costo moral ya no les genera malestar y como 2los impactos ambientales” podrá venir a futuro y como en el caso del Gobernador, confían que con el alineamiento de la justicia, el pacto con la oposición y “negociaciones” con algún sector maleable de la política, más la billetera ungida en los medios de comunicación para que nada se difunda, la cosa se diluirá con el tiempo y las consecuencias desaparecerán.

Quienes rodean al gobierno callan, aplauden o justifican sus actos por miedo o conveniencia. Esto hace que los perpetradores de barbaridades como la denunciada y expuesta aquí, reciba una retroalimentación constante de que sus decisiones son correctas (o al menos toleradas) y los negocios corruptos son lícitos, creando una burbuja que vista de afuera, está llena de actos incomprensibles como éste entre Santa Cruz Puede SAU y la empresa creada unos días de darle un predio del Estado, a un militar amigo de Sívori, partícipe del sistema eleccionario de la provincia, que hoy contrata con el propio Estado desde donde parecen ver todo “con normalidad”, reforzando su insistencia en el error. (Agencia OPI Santa Cruz)