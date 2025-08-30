Los restos de antiguos impactos en Marte revelan la historia de su manto

- Publicidad -

Se han descubierto grandes fragmentos de roca provenientes de antiguos impactos en el manto de Marte, lo que proporciona nueva información sobre el interior del planeta. Estos hallazgos, publicados en la revista Science, fueron detectados por el módulo de aterrizaje InSight de la NASA antes de que su misión finalizará en 2022.

La investigación indica que los impactos masivos, ocurridos hace 4.500 millones de años, liberaron tanta energía que derritieron la corteza y el manto primitivos del planeta, formando vastos océanos de magma. Al mismo tiempo, inyectaron fragmentos del impactador y escombros marcianos a las profundidades del planeta.

Según Constantinos Charalambous, autor principal del estudio del Imperial College de Londres, estos restos aún persisten en forma de trozos de hasta cuatro kilómetros de ancho, dispersos por el manto. La supervivencia de estos fragmentos sugiere que el manto marciano ha evolucionado lentamente durante miles de millones de años, a diferencia del de la Tierra, donde características similares probablemente habrían desaparecido.

El módulo de aterrizaje InSight, que operó en la superficie marciana desde 2018, fue crucial para estos descubrimientos. Durante su misión, registró 1,319 martemotos, lo que proporcionó los datos sísmicos detallados necesarios para este estudio. (Agencia OPI Santa Cruz)