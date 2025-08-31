Se le cortó la cadena a la motosierra. El primer bastión del presidente Milei, la corrupción, aflora como hongos en su gestión. Haz lo que digo…

- Publicidad -

(Por: Rubén Lasagno) – El Presidente Javier Milei creador del espacio político llamado La Libertad Avanza, está defraudando a la opinión pública y particularmente a los votantes de diversas extracciones ideológicas quienes en el 2023 quisieron romper el status quo político, apostando a ese disruptivo que se paseaba por los canales vociferando ser anarco-capitalista, sin que la mayoría entendiera el núcleo de esa definición y vieran atractivo ponerle una cuña al establishment político nacional que por 50 años había hecho un toma y daca de los gobiernos, el Congreso y la Justicia y en los últimos 30 produjeron la debacle insostenible del robo, la corrupción y la impunidad llevada a su máxima expresión en manos de los partidos tradicionales, léase peronismo, radicalismo y la frutilla del postre: el kirchnerismo más brutal y expuesto representado por Néstor, Cristina, Fernández y Massa.

La promesa de acabar con la corrupción, la casta, la inseguridad y la inflación fue el leit motiv del votante medio que hizo tronar las urnas con el 56,7% en favor del libertario, una verdadera incógnita a develar en los próximos meses/años, que está dando muestra de ser más de lo mismo, a pesar del relato libertario desparramado a lo largo y ancho de la geografía argentina.

Corrieron los meses y a casi dos años de su mandato, la realidad mostró la enorme diferencia que hay entre las promesas realizadas y la realidad consagrada.

Sin ninguna duda los sucesivos y brutales golpes que recibió el gobierno de Milei han sido el escándalo del fentanilo, que le costó 100 vidas (o más) a los argentinos; luego el gobierno se autoasestó las coimas en los medicamentos y las escuchas a Karina. Sobre esto último hay cierto tufillo de “opereta distractiva”, para ocupar los titulares con “un mal menor” y que la corrupción de los laboratorios quede en segundo plano.

La estrategia (pareciera) es ocupar la agenda pública con estos audios que no dicen nada, “amenazar” que hay más escuchas, victimizarse, pero nadie asegura que allí se hable de cosas importantes y con este juego de distracción, el gobierno podría intentar mover el eje de atención de la opinión pública, pero lamentablemente para ellos, no lo puede conseguir.

Algunos politólogos hablan de la pérdida de aceptación social que ronda el 25% desde que Milei asumió el gobierno. Los últimos dos escándalos le habrían quitado entre un 12 y un 15% de apoyo, al 13% que viene perdiendo desde que asumió en diciembre del 2023.

Obvio, el electorado que eligió a este outsider, lo hizo para cambiar; Milei ha demostrado que es otro casta más de los tantos que tiene la política nacional. Y si bien hay un pequeño cambio metodológico en la forma de robar fondos públicos, dado que los pedidos de coimas en los medicamentos, lo maneja un solo grupo y en el gobierno las riendas de ese armado las lleva la hermana del presidente, el mecanismo, aún con variantes, se sostiene y se mantiene incólume: llegar al poder, hacer negocios con los amigos, desviar fondos, crear empresas para proveer al Estado (en realidad proveerse del Estado), aplicar sobreprecios, cartelizar licitaciones y toda clase de delitos que no son nuevos, pero tienen mayor impacto porque está generado por un gobierno que llegó con “el lápiz rojo”, el mismo que sucesivos gobiernos han traído en la mano en las campañas y han terminado guardándolo en el bolsillo, ni bien asumieron.

Se veía venir

La primera alerta social, fue el empecinamiento del gobierno nacional por rechazar “Ficha Limpia”, una herramienta casi fundamental para empezar a depurar la política.

Luego sobrevino el “Caso Libra”. El gobierno dijo que fue “estafado” pero en ningún momento Milei ni su equipo apuntó contra Hayden Mark Davis, el emblemático trader que se sacó una foto con él el pasado 30 de enero, como parte de las múltiples reuniones que se realizaron entre el 2024 y este año con el estadounidense y el resto de los involucrados en la causa.

El senador Edgardo Kueider fue detenido el 4 de diciembre de 2024 en Paraguay junto a Iara Costa, en un control aduanero rutinario en el Puente Internacional de la Amistad, que conecta Foz de Iguazú (Brasil) con Ciudad del Este (Paraguay). Las autoridades paraguayas, según informó el director de Ingresos Tributarios, Oscar Orué, encontraron en su vehículo una mochila con 211.000 dólares y 600.000 pesos argentinos sin declarar, además de 640.000 guaraníes.

Pedido de “aportes” y extorsión de directivos del PAMI y la ANSES en varias provincias del país, hecho que descubrimos en Santa Cruz a través del candidato a diputado nacional de LLA, Jairo Guzmán, un corrupto funcionario del PAMI que no garantiza ningún cambio y mucho menos honestidad administrativa y política.

Las valijas sin controlar que pasaron por la Aduana Aeroparque, luego que el Bombardier Global 5000, matrícula N18RU, aterrizó en el Aeroparque Jorge Newbery, de la Ciudad de Buenos Aires, el 26 de febrero de 2025 proveniente de los Estados Unidos.

En la aeronave viajaban Laura Belén Arrieta, como pasajera, y José Luis Donato Bresciano y Juan Pablo Pinto, los tripulantes. El avión estuvo estacionado hasta el 5 de marzo, cuando partió hacia París (Francia) con las mismas 3 personas y un cuarto ocupante, Víctor Germán Du Plooy. Las 4 personas tienen vínculos con la empresa OCP Tech, de Leonardo Scatturice. Bajaron alrededor de 13 o 15 valijas (no se sabe a ciencia cierta) sin control ni inspección.

Empresas de Menem favorecidas por el Banco Nación, en julio de este año, la gestión libertaria estuvo envuelta en otra polémica ya que Tech Security SRL, una empresa vinculada a la familia Menem, obtuvo un contrato millonario del Banco Nación. La firma fue preadjudicada para hacerse cargo de la seguridad en la Casa Central y otras dependencias estratégicas del organismo, por un monto cercano a 4.000 millones de pesos y con posibilidad de renovación.

Las coimas en Andis, las escuchas de Spagnuolo y la intervención del gobierno dentro de una trama asquerosa de corrupción y negocios a costa del Estado, solo coronan (no cierran) una historia que no es distinta a la de otros gobiernos y juegan con un tema tan sensible como es la discapacidad.

Juegan con fuego

Milei cree que su actitud disruptiva y violenta, verborrágico e hiperactivo, le da carta blanca para hacer lo que se le ocurra, mientras la economía “siga bien”; pero nada está bien. Las señales microeconómicas son malas, el Indec vuelve a ser sospechado, el bolsillo del consumidor siente una inflación que el gobierno niega y los sectores más vulnerables (jubilados, discapacitados, pobres e indigentes) están en el último escalón de la dignidad.

Milei habla de cuidar el déficit, pero el dinero que recorta a los sectores mencionados, lo dilapida en coimas y corrupción. No hay nada nuevo bajo el sol, todo sigue la misma dinámica que conocemos. Ahora habrá que ver cómo lo maneja el presidente. Sin duda, su entorno no lo ayuda y su hermana lo hunde cada vez más.

Y es gracioso escucharlo decir que todo es operación del kirchnerismo; ¿Y qué esperaba? ¿O no sabía que el peronismo/kirchnerismo actúa así cada vez que está fuera del poder?.

Y ese kirchnerismo apostado en la vereda de enfrente para tratar de bajarlo del cargo, algo que está en el ADN de ese partido político, es lo que nunca desconoció Milei y hoy tendría que estar fuerte en su cargo e impedir un Jury, si estos dos años hubiera cortado de raíz los delitos de su administración. No es la oposición política lo que lo desgasta, ellos aprovechan la coyuntura, lo que realmente hunde su administración, es la corrupción que aflora entre los actores de reparto que tiene en la Casa Rosada. (Agencia OPI Santa Cruz)