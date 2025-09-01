Anuncian corte energético para la Comarca Andina

- Publicidad -

(OPI Chubut) – Al menos 5 localidades de la Comarca Andina se verán afectadas la próxima semana por un corte de energía programado para tareas de mantenimiento en la Subestación El Cohiue.

Así lo informó la Delegación Noroeste de la Dirección General de Servicios Públicos del Chubut por los trabajos de mantenimiento que requerirán el montaje de equipos interruptores.

El corte del suministro se prevé para el miércoles 3 de septiembre en las localidades de Cholila, Epuyén, El Maitén, El Hoyo y Lago Puelo.

- Publicidad -

Las obras de mantenimiento serán responsabilidad de la empresa TRANSACUE, y se prevé que el corte se extienda desde las 12 hasta las 17 horas.

Desde el organismo provincial recomendaron “tomar precauciones durante el corte, así como prever el uso de equipos eléctricos y otros servicios que dependan de la energía eléctrica”. (Agencia OPI Chubut)