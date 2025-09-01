PyMEs en crisis: la falta de financiamiento pone en riesgo el empleo

- Publicidad -

El titular de la Asociación de Pequeñas y Medianas Empresas (PyMEs), Eduardo Fernández, describió un panorama sombrío para el sector productivo argentino, que, según indicó, enfrenta una profunda recesión, falta de financiamiento y un creciente impacto de las importaciones. En una entrevista con Radio Rivadavia, Fernández advirtió que la actual política monetaria del Gobierno, con un aumento significativo en los encajes bancarios, ha dejado a las empresas sin acceso a crédito y con tasas de interés “insoportables”.

Fernández detalló la situación del sector financiero y su efecto en la economía real: “El crédito, que era uno de los motores del mercado interno, hoy está totalmente descartado tanto para consumo como para financiamiento de las empresas. Los números son tremendos: al inicio de agosto el encaje total era del 30% y el de bonos del 9%. Vamos a cerrar el mes con 53,5% y 18,5%, respectivamente. Esto significa tasas reales imposibles de afrontar”.

A este panorama, se suma la dificultad de mantener la actividad productiva frente al ingreso de productos importados. “No solo es difícil sostener la producción, sino que ahora tenemos un sistema financiero restrictivo que busca salvarse a sí mismo, pero asfixia el aparato productivo”, subrayó el directivo.

Las consecuencias de esta situación se reflejan en la pérdida de empleo. Fernández indicó que se perdieron 155.000 puestos de trabajo durante la pandemia y otros 250.000 en los últimos 18 meses. “La movilidad laboral va a ser hacia la baja. Las pymes están en una situación límite: no quieren despedir, pero no pueden sostener sus plantillas”, sostuvo, y agregó que detrás del cierre de cada empresa hay “historias familiares y economías regionales que desaparecen”.

Finalmente, Fernández advirtió que el escenario actual podría derivar en una crisis similar a la del año 2001. “Cuando se sinceren las cifras y se mida la economía real, vamos a encontrar un desastre comparable al de aquella época. Hoy el país está destruyendo empleo y cerrando empresas que tardaron décadas en consolidarse”, concluyó. (Agencia OPI Santa Cruz)