Torres anunció inversiones para reparar parte de la Ruta 40

(OPI Chubut) – El gobernador Ignacio Torres anunció el llamado a licitación de la obra para repavimentar un tramo crítico de la Ruta 40 que une las localidades de Facundo y Los Tamariscos, un tramo de 42 kilómetros.

La obra permitirá repavimentar la Ruta Nacional N° 40 con fondos provinciales y es parte del acuerdo firmado con el Gobierno Nacional para cancelar deudas a cambio de realizar obras sobre rutas nacionales.

Torres aseguró que “nos estamos haciendo cargo de una obra que desde hace muchísimos años está siendo relegada por la desidia de gobiernos anteriores”.

La obra tiene un presupuesto oficial de 17.353.287.000 pesos y un plazo de ejecución de 18 meses.

“Es una ruta en total estado de abandono, representando un verdadero riesgo para miles de personas que transitan día a día”, sostuvo Torres.

Torres recalcó que ese tramo es “un paso clave no solo en términos de seguridad vial sino también en materia de conectividad, producción y turismo”.

La repavimentación del Ruta Nacional N° 40 abarca desde el kilómetro 1432 hasta el 1474 y la apertura de la licitación está prevista para el próximo 26 de septiembre. (Agencia OPI Chubut)