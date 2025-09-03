Hablar es fácil, cumplir parece no ser importante. Cuando Vidal “defendía” a los docentes y se espantaba por los descuentos que hacía Alicia Kirchner

- Publicidad -

(Por: Rubén Lasagno) – Mucha gente está “acostumbrada” a los chantas políticos, a los mentirosos compulsivos, a los “escondedores” de la verdad, generalmente personas que se lanzan a la política subidos a la premisa de que hablar no cuesta nada, prometer es gratis y cuando toma el cargo, tiene la posibilidad de borrar con el codo lo que escribió con la mano, sin que se genere ninguna consecuencia porque hasta ahora hablar es gratis e impune.

Si repasamos aquellos discursos de Alicia Kirchner, cuando se ofrecía de candidata y lo contrasta con sus gestiones, se dará cuenta de lo que pretendo decir, también se materializa todo esto en la contrastación de discurso y gestión del Intendente Pablo Grasso, ahora lanzado al 2027 y hoy vamos a probar fácticamente cómo le mintió a la gente el actual gobernador Claudio Vidal, cuando desde el atril decía cosas que la gente “quería escuchar”, pero olvidó cuando pisó la calle Alcorta en Río Gallegos.

En un video de archivo, Claudio Vidal, criticando a Alicia Kirchner en pleno conflicto con los docentes, dijo en campaña:

- Publicidad -

“Yo quiero dejarle una pregunta a toda la sociedad. A la sociedad, ¿les parece justo? ¿Les parece justo que le descuenten los días caídos a los docentes? ¿Qué tendríamos que hacer con la gobernadora Alicia Kirchner, con todos los funcionarios, con los intendentes que no trabajan por la gente?

Tendríamos que aplicarle la misma medida y descontarle el salario a la gobernadora, a los funcionarios, a los intendentes, a los diputados que levantan la mano en la Cámara de Diputados, siempre a favor de una decisión política del ejecutivo.

Esta es la pregunta que le quiero dejar a la sociedad. ¿Tendríamos que hacer lo mismo? ¿Tendríamos que salir a manifestarnos todos a las calles para que a la gobernadora también se le descuente el salario, como ella hoy está haciendo y castigando a los trabajadores de la docencia, de la educación? A mí me parece nefasto, lamentable la decisión que ha tomado el ejecutivo provincial. Me parece…”

El relato infame que no debemos creer

Recordamos lo que dijo Vidal en campaña para contraponerlo a la realidad que vive la provincia en materia de Educación a dos años de aquellas críticas a la entonces Gobernadora por los descuentos que practicaba a los docentes de la provincia.

A un año y medio de su gestión, los docentes llevan 40 días de paro, reclamando salarios ante la negativa del gobierno a sentarse en paritarias; a esos días hay que agregarle otros 12 días por cuestiones atinentes a la falta de servicios (gas, luz, agua) en las escuelas y debido a la falta de acuerdo con ADOSAC, el gobierno provincial aplica fuertes descuento en los haberes docentes, solo con la única motivación de desalentar los paros en toda la provincia, entrando el conflicto en un bucle de acción-reacción continúa que por impericia política, no logra destrabarse.

Resumiendo: aquellas palabras que se pueden escuchar hoy, de lo que decía Vidal dos años atrás, las podría decir cualquier otro candidato hoy, viendo el desastre de la Educación en Santa Cruz, cuyo principal (no el único) responsable, es el gobierno.

Lo he dicho en múltiples columnas escritas a lo largo de 21 años: el ciudadano no debe creer a los personajes en campaña. Es una mentira absoluta y constante; el engaño permanente y los candidatos son falsos de toda falsedad, cuando se muestran empáticos y en su contracara guardan sus propias miserias, una especie de Dr Jeckil y Mr Hyde.

Menem dijo “si decía lo que iba a hacer, no me votaban” lo cual se complementa con la frase “en campaña el candidato debe decir lo que el ciudadano quiere escuchar, aunque luego no haga nada de lo que dijo”.

Javier Miel y Claudio Vidal, solo por remitirnos a la actualidad, son alumnos aplicados de esta corriente del chanta-pensamiento político que, extrañamente, vuelve una y otra vez a convencernos (o convencer solo algunos) de que mentir en política está bien y resultamos encubridores y facilitadores de esta cultura del “chantismo político” sin que tengan consecuencias, al menos hasta ahora. (Agencia OPI Santa Cruz)