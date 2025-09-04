Avance en la causa contra Pagni: fijan fecha para tratar el recurso del Presidente en la Cámara de Casación

- Publicidad -

La Cámara Federal de Casación Penal, el máximo tribunal en esa materia en el país, fijó una audiencia para el próximo 25 de septiembre que será clave para definir el futuro de la denuncia del presidente Javier Milei contra el periodista Carlos Pagni por presuntas calumnias e injurias. En la audiencia, los jueces escucharán a las partes antes de decidir si reabren la causa o confirman su cierre definitivo.

El expediente llegó a esta instancia superior luego de que la querella del presidente, representada por el abogado Francisco Oneto, apelara la desestimación de la denuncia en dos tribunaciones inferiores. La causa se inició a raíz de una presunta comparación que, según Milei, Pagni habría realizado en su programa “Odisea Argentina” el pasado 28 de abril, vinculando la llegada al poder del mandatario con la del dictador Adolf Hitler, hecho que la denuncia califica como una grave afectación al “honor y reputación” presidencial.

Inicialmente, la denuncia fue desestimada por inexistencia de delito, un criterio que luego fue ratificado por la Sala II de la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional Federal. Ante la insistencia de Milei, el caso escaló hasta la Sala IV de Casación, integrada por los jueces Mariano Borinsky, Javier Carbajo y Gustavo Hornos, quienes ahora tienen en sus manos la resolución final.

Según informaron fuentes judiciales, una vez celebrada la audiencia del 25 de septiembre, el tribunal tendrá un plazo de cinco días hábiles para emitir su veredicto sobre si la causa contra el periodista debe ser reabierta para su investigación o si, por el contrario, se mantiene la decisión de las instancias previas y queda archivada. (Agencia OPI Santa Cruz)