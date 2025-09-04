Gobierno insiste que la paritaria docente está cerrada

- Publicidad -

El ministro de Trabajo, Ezequiel Verbes y la presidenta del Consejo Provincial de Educación, Iris Rasgido ratificaron que el gobierno provincial no reabrirá la paritaria salarial con los docentes provinciales.

ADOSAC ratificó esta semana un paro de 48 horas para el 10 y 12 de septiembre y la titular del Consejo de Educación reiteró la decisión del gobierno que conduce Claudio Vidal de avanzar “con la decisión de aplicar los descuentos ante la decisión de suspensión de la educación de los santacruceños”.

Rasgido sostuvo que “el porcentaje de adhesión a las medidas de fuerza disminuyó desde que se aplicaron los descuentos” y adelantó que con los salarios de setiembre repercutirán los descuentos de unos 4 mil docentes que se adhirieron al paro durante el mes de agosto.

“Serán cerca de 4.000 en la próxima liquidación, porque existe un desfasaje con respecto a las fechas” donde se inician las liquidaciones de haberes mensuales.

Por su parte, Verbes dijo que “la provincia ya firmó un esquema de incrementos hasta enero de 2026, con aumentos mensuales, cláusula gatillo y recupero por encima del IPC”.

El titular de la cartera laboral añadió que el acuerdo salarial “fue a pedido de los sindicatos que se armó un plan de recupero adelantado para el primer semestre de este año. Por eso resulta confuso que hoy desconozcan lo que ellos mismos solicitaron y firmaron”.

Verbes reconoció que “es cierto que los salarios son insuficientes. El propio gobernador Claudio Vidal lo dijo. Nos gustaría que sea más, pero estamos en un contexto nacional muy difícil, con caída de la recaudación, recorte de transferencias y suspensión de obras públicas”.

El funcionario también ratificó que la paritaria salarial está cerrada hasta el 2026. (Agencia OPI Santa Cruz)