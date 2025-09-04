Roban en sede del IDUV de Pico Truncado

- Publicidad -

Trabajadores de la sede Pico Truncado del Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda (IDUV) denunciaron que durante el fin de semana desconocidos ingresaron al edificio y sustrajeron computadoras y una bomba de agua.

El incidente se constató durante la noche del domingo y el lunes acudieron al lugar efectivos de la Policía de Santa Cruz.

La titular de la delegación ubicada en calle Roca al 1.300 observó que una de las ventanas del inmueble había sido forzada y luego se comprobó que se llevaron tres PC de escritorio, cuatro monitores, tres teclados y una bomba de agua.

La División Criminalística trabajó en el lugar y recogió pruebas para dar con los posibles autores del robo.

Desde el IDUV recordaron que el 17 de junio se produjo un robo similar donde se llevaron dispositivos electrónicos de oficina y elementos de limpieza, y dejaron en la parte externa del edificio una fotocopiadora que no se pudieron llevar. (Agencia OPI Santa Cruz)