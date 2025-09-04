Trump a Xi Jinping: “¿Por qué no mencionaron a Estados Unidos en el desfile de Pekín?”

- Publicidad -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, expresó este jueves una opinión de dos caras sobre la conmemoración del fin de la Segunda Guerra Mundial realizada en China, elogiando la estética del evento pero reprochando la omisión del rol estadounidense en la derrota de Japón.

Desde el Despacho Oval, y en declaraciones a periodistas, Trump calificó el acto como una “hermosa ceremonia”. “Me pareció muy, muy impresionante”, afirmó, según informaron medios internacionales. Sin embargo, este tono contrastó notablemente con sus publicaciones en redes sociales horas antes, donde, de acuerdo con el sitio MarketScreener, había sugerido que los líderes extranjeros reunidos en Pekín podrían estar conspirando contra Estados Unidos.

Tras el elogio inicial, el mandatario estadounidense planteó su queja diplomática. “Vi el discurso anoche. El presidente Xi es amigo mío, pero creo que Estados Unidos debió haber sido mencionado anoche durante ese discurso, porque ayudamos mucho, mucho a China”, sentenció Trump.



El gobierno chino celebró en Pekín un imponente desfile militar, complementado con una recepción oficial y una gala artística para conmemorar la fecha. Al evento asistieron 26 delegaciones internacionales, entre las que destacaron las figuras del presidente de Rusia, Vladímir Putin, y del líder de Corea del Norte, Kim Jong-Un, como invitados principales. (Agencia OPI Santa Cruz)