Detienen a un hombre por un violento ataque hacia su pareja

- Publicidad -

Un hombre de 28 años fue detenido este domingo por la policía tras intentar estrangular a su pareja y abrir las hornallas de gas en su vivienda del barrio Belgrano de Río Gallegos.

Según la denuncia que recibió la policía, el sujeto intentó asfixiar a la mujer con quien comparte la vivienda y luego abrió las hornallas de la cocina, poniendo en riesgo la vida de la mujer y de todos los ocupantes.

El violento incidente se produjo en la tarde del domingo cuando la mujer regresó del trabajo y discutió con su pareja.

- Publicidad -

Según la investigación el hombre la atacó con violencia apretándole el cuello con intento de estrangulamiento y luego abrió las hornallas de la cocina, mientras la víctima pudo escapar.

Familiares de la mujer se acercaron a la vivienda y la policía evitó que haya un linchamiento al detener al agresor.

La justicia decidió prohibir al sujeto acercarse a la víctima y a la vivienda por el plazo de diez días, medida cautelar que busca resguardar la integridad de la mujer mientras avanza la investigación. (Agencia OPI Santa Cruz)