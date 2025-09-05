Justicia fueguina suspendió el ingreso de carne con hueso por 30 días

- Publicidad -

(OPI TdF) – Un fallo de la Justicia Federal de Tierra del Fuego suspendió por 30 días la resolución 460/2025 del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), que autorizaba el ingreso de carne con hueso a la Patagonia.

Así lo dispuso el fallo de la jueza federal Mariel Borruto y sólo se aplicará en Tierra del Fuego.

Borruto indica en el fallo que “el reconocimiento internacional de la Patagonia como zona libre de fiebre aftosa sin vacunación constituye un activo estratégico para la economía nacional y regional, cuya pérdida o degradación ocasionaría un daño irreparable no solo a los productores y trabajadores rurales, sino también a los consumidores, cuyo derecho a acceder a alimentos seguros y trazables quedaría comprometido”.

La medida judicial se adoptó tras el amparo de la Asociación Rural de Tierra del Fuego contra la resolución del SENASA.

En la presentación ante la justicia, los productores agropecuarios señalaron que la medida del organismo nacional “pone en riesgo el estatus sanitario diferencial de la región, alcanzado tras décadas de inversión público-privada, sacrificios económicos del sector y estricta aplicación de protocolos de bioseguridad, conformando un patrimonio estratégico de alto valor económico y ambiental”. (Agencia OPI Tierra del Fuego)