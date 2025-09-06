Legislatura chubutense aprobó una ley de créditos hipotecarios

- Publicidad -

(OPI Chubut) – La Cámara de Diputados de Chubut aprobó este jueves un proyecto de ley que permite el acceso a créditos hipotecarios para financiar la compra de una vivienda bajo la modalidad “al pozo”, lotes o cualquier otro tipo de desarrollo inmobiliario.

La norma se ajusta al decreto nacional de urgencia N°1017/2024 que establece que podrán constituirse hipotecas “divisibles sobre inmuebles sujetos a proyectos inmobiliarios para la posterior división y afectación al régimen de propiedad horizontal o conjuntos inmobiliarios, o para subdivisiones originantes de parcelas del dominio común”.

El diputado del bloque oficialista Despierta Chubut, Sergio González indicó que la norma busca incentivar “la construcción, la generación de empleo y va a dar una respuesta al déficit habitacional”.

“Si el proyecto está bajo la hipoteca divisible el boleto o el contrato se anota deja de ser un papel entre partes y pasa a ser un derecho visible en el registro. Se generará mayor crédito y mejores condiciones. También obras que van a arrancar y empleo en la construcción con más de 100 rubros y proveedores. Y lo más importante, menor déficit habitacional” añadió el legislador.

De esta manera, el gobierno de Chubut “adapta la herramienta nacional a la realidad regional, garantizando control y el cumplimiento, sin letra chica y con letras claras para todos. Es una ley para poner del mismo lado a la familia que está ahorrando, al desarrollador que está invirtiendo y al banco que presta”. (Agencia OPI Chubut)