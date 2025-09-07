En un trágico incendio en Ushuaia murieron dos personas

- Publicidad -

(OPI TdF) – Dos personas fallecieron este viernes víctima de un incendio declarado en una vivienda del barrio Libertador de Ushuaia.

La policía tuvo que acudir al domicilio ubicado en calle Isla San Pedro al 100, donde se desplegaron varias unidades de Bomberos Voluntarios en un operativo conjunto.

En el lugar debieron asistir a tres personas, dos de ellas fueron trasladadas al Hospital Regional Ushuaia debido a la inhalación de humo.

Durante el trabajo para sofocar el incendio por parte de bomberos encontraron dos cuerpos sin vida en el interior de la vivienda.

La vivienda de dos plantas afectada por completo por el fuego se ubica en entre las calles Isla San Pedro y Torelli, donde intervinieron dotaciones de bomberos del destacamento Kuanip y del cuartel central. Dos personas fueron finalmente trasladadas al hospital con quemaduras de distinto nivel y del operativo participaron 20 bomberos. (Agencia OPI Tierra del Fuego)