El dólar abre en $1460 y presiona al Gobierno tras la derrota electoral

La jornada económica de este lunes comenzó con una marcada incertidumbre tras el resultado electoral en la provincia de Buenos Aires, reflejada directamente en el mercado cambiario. Las pizarras de las entidades bancarias habilitaron las operaciones para la venta de dólar al público minorista en un promedio de $1.460, mientras que para la compra se ubicó en $1.400.

Esta cotización, visible desde primera hora en las plataformas de homebanking, posiciona al tipo de cambio en el techo de la banda de flotación establecida, un nivel que habilita al Banco Central a intervenir para contener la presión alcista. La reacción de los mercados se produce en un contexto de análisis y definiciones por parte del oficialismo.

En estos momentos, el presidente Javier Milei encabeza una reunión de Gabinete con su equipo económico y político. Se espera que del encuentro surjan las primeras definiciones y lineamientos a seguir luego del adverso resultado electoral, en un intento por llevar calma a los mercados y ratificar el rumbo de la gestión. (Agencia OPI Santa Cruz)