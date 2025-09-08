Tras la derrota electoral Milei se reunió con el presidente del BID

- Publicidad -

Al día siguiente de la derrota electoral en la provincia de Buenos Aires, el presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, se reunieron en la Casa Rosada con el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Ilan Goldfajn. El encuentro sirvió para abordar las reformas económicas del país y la nueva Estrategia País 2025-2028 que el organismo multilateral tiene prevista para la Argentina.

En la reunión también participaron el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, junto a directivos del BID. Según informó Goldfajn tras la cumbre, se discutieron las reformas, el impulso al sector privado y la integración de Argentina en la región y el mundo. La estrategia mencionada hace referencia a un préstamo de 10.000 millones de dólares aprobado en julio, de los cuales 7.000 millones se destinarán al sector público y 3.000 millones a fortalecer la inversión privada en los próximos tres años.

Paralelamente, la visita del titular del BID se enmarcó en la Cumbre Regional de Seguridad y Justicia, organizada por el organismo junto al Ministerio de Seguridad que conduce Patricia Bullrich. En este contexto, la entidad financiera comunicó la aprobación de un “compromiso histórico” de 2.500 millones de dólares en préstamos para los próximos tres años, con el objetivo de fortalecer la seguridad ciudadana en América Latina y el Caribe.

Según detalló el BID, este financiamiento permitirá dar una respuesta más eficaz a las crisis de seguridad en la región. En el caso específico de Argentina, el organismo informó que ya está colaborando con las autoridades nacionales en dos áreas prioritarias: el fortalecimiento de las instituciones federales de seguridad y la modernización del sistema de justicia penal a través de la implementación del nuevo Código Procesal Penal Federal. (Agencia OPI Santa Cruz)