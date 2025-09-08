Un hombre fue condenado a prisión perpetua por matar a un policía

- Publicidad -

(OPI Chubut) – Néstor Gastón Nahuelquir de 28 años fue condenado a prisión perpetua tras el veredicto de un juicio por jurado en Chubut quien lo encontró responsable del asesinato de Adrián Nahuelquir, un agente de la Policía del Chubut.

El juicio cuyo veredicto definieron doce jurados populares determinó la culpabilidad de Nahuelquir sobre el ataque del agente de policía en la noche del 24 de diciembre de 2023, en la localidad de Cushamen.

La Fiscalía logró probar que el ataque hacia Nahuelquir fue premeditado, cometido con alevosía y motivado por odio hacia la condición policial de la víctima.

El policía Adrián Nahuelquir se encontraba en una reunión social con vecinos y amigos, estaba desarmado y sin posibilidad de defensa cuando fue atacado por Gastón Nahuelquir, quien utilizó un cuchillo de unos 38 centímetros con el que “apuñaló al policía de manera directa y letal” según se constató en las pruebas.

El jurado popular encontró a Néstor Gastón Nahuelquir como responsable de homicidio doblemente agravado por alevosía y por tratarse de un miembro de una fuerza de seguridad. (Agencia OPI Chubut)