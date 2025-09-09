Causa Cuadernos empresarios clave buscan un acuerdo para no ir a juicio con Cristina Kirchner

- Publicidad -

El Tribunal Oral Federal 7, a cargo de llevar adelante el juicio por la causa Cuadernos, fijó una audiencia clave para el próximo viernes en la que definirá si un grupo de empresarios procesados por el pago de sobornos podrá evitar sentarse en el banquillo de los acusados. Figuras como Enrique Pescarmona, Gabriel Romero, Angelo Calcaterra y el ex titular de la Unión Industrial Argentina, Juan Carlos Lascurain, intentarán acceder al beneficio de la “reparación integral“, un mecanismo que les permitiría compensar económicamente al Estado para lograr la extinción de la acción penal en su contra, sin admitir culpa ni recibir una condena.

La audiencia virtual se celebrará el viernes 12 a las 9:30 y será el escenario donde las defensas de los empresarios expondrán sus propuestas durante un lapso de diez minutos cada una. Durante la jornada, la fiscal de juicio Fabiana León deberá emitir su postura sobre la viabilidad de estos acuerdos, una opinión que será fundamental para la decisión final que deberán tomar los jueces Fernando Canero, Enrique Méndez Signori y Germán Castelli. La convocatoria se realizó tanto para la causa central de Cuadernos como para otros tres expedientes conexos, en la antesala del debate oral cuyo inicio está pautado para el 6 de noviembre.

De ser rechazados estos ofrecimientos, los empresarios deberán enfrentar el juicio junto a los otros 73 acusados, entre quienes se encuentra la ex presidenta Cristina Kirchner, señalada como la supuesta jefa de la asociación ilícita. En ese escenario, las declaraciones que estos mismos empresarios prestaron en su momento como imputados colaboradores, y que ya fueron aceptadas como prueba, serán valoradas por el tribunal durante el transcurso del debate. La decisión que tome el TOF 7 en los próximos días resulta crucial, ya que podría modificar sustancialmente el universo de acusados en uno de los juicios por corrupción más relevantes de los últimos años. (Agencia OPI Santa Cruz)