Dura derrota electoral obliga a Milei a reflotar su mesa política y convocar a los gobernadores

Tras el resultado electoral adverso para La Libertad Avanza en el principal distrito del país, el presidente Javier Milei reaccionó hoy con una serie de medidas destinadas a reacomodar el escenario político de cara a las elecciones legislativas nacionales del 26 de octubre. La principal decisión fue reflotar la “mesa política nacional”, que se reunirá mañana mismo, y de forma paralela, instruir al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, para que convoque a una “mesa de diálogo federal con los gobernadores” en un intento por reconstruir el vínculo con los mandatarios provinciales. El reordenamiento se produce luego de que el oficialismo obtuviera ayer un 33 por ciento de los votos frente al 47 por ciento del peronismo, un resultado que enciende las alarmas del Ejecutivo en su objetivo de engrosar sus bloques en el Congreso.

La nueva mesa de conducción política será presidida por el propio Milei y estará conformada por su círculo de máxima confianza, según informó el vocero Manuel Adorni: la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Guillermo Francos; la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich; el asesor Santiago Caputo; y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, además del propio vocero. Este espacio, anteriormente conocido como la “mesa de los lunes” y que había sido discontinuado, se reactivará formalmente mañana a las 9:30. La convocatoria a los gobernadores, por su parte, llega en un momento de relación muy desgastada y horas después de las duras críticas del gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, quien acusó al Gobierno de incumplir con las obras públicas y exigió “lealtad de ida y vuelta”. El malestar provincial ya se había traducido en acciones concretas en el Congreso, donde legisladores que responden a los mandatarios hicieron avanzar proyectos en contra de la voluntad del oficialismo, sumado a la conformación del espacio político Provincias Unidas para competir en octubre.

La jornada en Casa Rosada estuvo marcada por una intensa actividad de gestión de crisis. Milei sometió a su gabinete a un doble turno de reuniones, la primera a las 9:30 y la segunda a las 16:30, para analizar las alternativas que permitan torcer el rumbo electoral. A la segunda reunión se sumó el ministro de Economía, Luis Caputo, quien durante la mañana estuvo abocado a monitorear la dura reacción de los mercados tras la derrota, expresada en una caída de las acciones y una suba del dólar y el Riesgo País. Como respuesta específica a la derrota en el distrito bonaerense, Adorni también informó que “la mesa política de la Provincia de Buenos Aires se ampliará” e incluirá a nuevos referentes, con versiones que apuntan a la incorporación de dirigentes del PRO como Cristian Ritondo y Diego Santilli, o a miembros de la facción interna del oficialismo conocida como Las Fuerzas del Cielo. (Agencia OPI Santa Cruz)