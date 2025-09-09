El gobernador de Santa Fe critica la parálisis del Gobierno y pide enfocarse en el presente

- Publicidad -

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, apuntó directamente contra la administración de Javier Milei al afirmar que “la gente viene hablando fuerte y claro” en las urnas, pero que el Gobierno nacional “sigue sin escuchar”. Las declaraciones del mandatario provincial surgen como una lectura directa de la derrota electoral sufrida por La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, un escenario que motivó al presidente a anunciar la conformación de nuevas instancias de diálogo político. Pullaro criticó lo que describió como una parálisis del ejecutivo y demandó acciones concretas para enfrentar los problemas actuales.

A través de sus redes sociales, el gobernador santafesino insistió en la necesidad de superar un pasado “lleno de fracasos y frustraciones” para abordar las urgencias de la ciudadanía. En ese marco, posicionó al espacio que integra junto a otros mandatarios provinciales, denominado Provincias Unidas, como una alternativa de futuro. “Desde Provincias Unidas sabemos cómo”, aseguró Pullaro, y delineó los ejes de su propuesta: “Con producción, con trabajo, con sentido común, con coraje, con gobernabilidad. Con paz, seguridad, orden y desarrollo para los 47 millones de compatriotas”.

Como respuesta al contexto político post electoral, el vocero presidencial, Manuel Adorni, fue el encargado de comunicar las nuevas directivas del presidente Milei. Se anunció la creación de una “mesa política nacional” que será presidida por el propio Jefe de Estado e integrada por su círculo más cercano: Karina Milei, Guillermo Francos, Patricia Bullrich, Santiago Caputo, Martín Menem y el mismo Adorni. Adicionalmente, Adorni informó que el Presidente instruyó al Jefe de Gabinete para que convoque a una “mesa de diálogo federal con los gobernadores”, abriendo un canal de comunicación específico con los mandatarios provinciales luego del revés en las legislativas de octubre. (Agencia OPI Santa Cruz)