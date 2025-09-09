El resultado electoral en Buenos Aires provocó una jornada negra en los mercados

- Publicidad -

El revés electoral sufrido por el Gobierno en la provincia de Buenos Aires, donde Fuerza Patria se impuso por más de 13 puntos sobre el oficialismo, desató una jornada de fuertes pérdidas para los activos argentinos y encendió las alarmas en los mercados. La reacción fue inmediata y contundente: acciones, ADRs y bonos registraron caídas de dos dígitos, mientras el Riesgo País elaborado por JP Morgan escaló por encima de los 1.100 puntos básicos, alcanzando su nivel más alto en lo que va del año. La magnitud de la derrota libertaria no estaba en los cálculos de ninguna encuestadora ni estaba internalizada en los precios, lo que generó un desarme de posiciones generalizado y un clima de alta incertidumbre.

El impacto más visible se registró en el panel bursátil, donde el índice Merval se desplomó un 13,25% en su medición en pesos, hasta los 1.732.923,80 puntos. La pérdida fue aún más pronunciada al medirlo en dólares, con una contracción del 16,4%. El sector financiero fue el más castigado, con bajas que superaron el 20% en las acciones de Grupo Supervielle, BBVA Banco Francés y Grupo Financiero Galicia. Esta tendencia negativa se replicó en Wall Street, donde los ADRs de empresas argentinas operaron en rojo profundo, destacándose nuevamente las pérdidas en BBVA Banco Francés con un 23,28% y Banco Macro con un 22,82%.

La aversión al riesgo sobre Argentina también golpeó con fuerza al mercado de deuda soberana. Los bonos en dólares operaron con importantes caídas, entre las que se destacaron el retroceso de 3,27% para el AL30 y una caída mucho más pronunciada del 7,98% para el AL35. Este comportamiento refleja la creciente desconfianza de los inversores sobre la capacidad de pago del país en un nuevo escenario político.

Distintas consultoras financieras coincidieron en que la diferencia de casi 14 puntos en el resultado bonaerense sorprendió por completo al mercado. Desde PPI señalaron que “ni siquiera el encuestador menos optimista se acercó al resultado de ayer” y que este “riesgo de cola” no estaba en los precios, anticipando un tono fuertemente pesimista. En la misma línea, Rava Bursátil sostuvo que la situación generó caídas no vistas en el último año y que ahora el Gobierno enfrenta el desafío de decidir si mantiene o ajusta su rumbo económico. Por su parte, Max Capital indicó que el mercado comenzará a incorporar mayores probabilidades de un “regreso populista en 2027 bajo una figura como Kicillof”, lo que ejercería una fuerte presión vendedora sobre los bonos y sobre el tipo de cambio. (Agencia OPI Santa Cruz)