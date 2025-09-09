Golpe al narcotráfico en Río Grande con un secuestro superior a los 140 millones de pesos

- Publicidad -

(OPI TdF) – Un operativo por narcotráfico llevado a cabo el pasado viernes en la ciudad de Río Grande resultó en el secuestro de elementos valuados en más de 140 millones de pesos y dejó a cuatro personas involucradas en una causa federal. La acción, ordenada por el juzgado federal local, fue el corolario de una investigación sobre tráfico de estupefacientes desarrollada por la Prefectura Naval Argentina. La ejecución de las medidas estuvo a cargo de la Sede Fiscal Descentralizada, encabezada por el Dr. Marcelo Rapoport y la Auxiliar Fiscal, Dra. Lorena Bendaña.

Durante la jornada se realizaron cinco allanamientos simultáneos en distintos domicilios de la ciudad. El personal de la Prefectura contó con la colaboración de la División Narcotráfico Austral de la Aduana, conocida por su sigla ARCA, y de los canes especializados Baxi y Zaira. Como resultado de los procedimientos, se incautó una considerable cantidad de marihuana, además de plantas y semillas de cannabis. La logística desarticulada incluía una gran variedad de elementos destinados al cultivo a gran escala, entre los que se destacan reflectores de tecnología LED, válvulas de riego, reguladores de temperatura y diversos fertilizantes.

Además de las sustancias y el equipamiento de producción, las fuerzas de seguridad secuestraron documentación considerada de interés para el avance de la causa, junto con dispositivos de almacenamiento digital como pendrives, computadoras y teléfonos celulares que serán sometidos a peritaje. Al término del operativo, se informó que cuatro personas, específicamente tres hombres y una mujer, quedaron supeditadas a la investigación judicial en curso. El valor total de los bienes incautados fue estimado por las autoridades en una cifra que supera los 140 millones de pesos. (Agencia OPI Tierra del Fuego)