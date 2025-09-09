La derrota electoral bonaerense obligó a Milei a cancelar su agenda internacional

- Publicidad -

El presidente Javier Milei suspendió el viaje que tenía programado para este jueves a España, en una decisión que constituye el primer coletazo político de la dura derrota electoral que sufrió La Libertad Avanza en las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires. Tras perder por más de trece puntos y medio contra Fuerza Patria, el mandatario canceló su agenda internacional para abocarse de lleno a la gestión de la crisis interna, mientras afloran tensiones en su círculo de máxima confianza. Fuentes oficiales confirmaron la suspensión del vuelo a Madrid, aunque aclararon que la partida nunca había estado completamente confirmada.

El itinerario original, que en un momento se evaluó adelantar del domingo 14 al jueves 11 de septiembre, tenía como objetivo principal la participación de Milei en el segundo encuentro de los Patriots, una cumbre conservadora convocada por el partido opositor español VOX en Madrid. El presidente había sido invitado por su anfitrión, Santiago Abascal, como una de las figuras destacadas de la derecha internacional, pero no tenía previstas reuniones con autoridades del gobierno de Pedro Sánchez. La agenda de Milei, que contemplaba también encuentros con empresarios, fue desarticulada por completo, al igual que una eventual escala en Portugal que había sido descartada previamente.

En lugar de viajar, el Presidente se ha sumergido en una intensa semana de actividades con el objetivo de contener el impacto del resultado electoral y reordenar su espacio político de cara a los comicios del 26 de octubre. Tras celebrar dos reuniones de gabinete el día lunes, este martes reeditó la mesa política con sus funcionarios más cercanos para analizar en detalle los números del domingo. La agenda de crisis continuará mañana, cuando el jefe de Estado espera volver a reunir a sus ministros para “ordenar la tropa”.

- Publicidad -

Este repliegue obedece no solo al resultado adverso, sino también a la necesidad de neutralizar las diferencias internas que se han agudizado en el llamado ‘Triángulo de Hierro’ del poder. El foco de conflicto se registra entre la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y el asesor Santiago Caputo, quienes mantienen posturas enfrentadas sobre la estrategia de armado político y el sistema de alianzas, una disputa que la derrota electoral dejó al descubierto. (Agencia OPI Santa Cruz)