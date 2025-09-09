La UBA advirtió que la ley es imprescindible y pidió a Milei que no vete el financiamiento

- Publicidad -

La cúpula de la Universidad de Buenos Aires (UBA), encabezada por su rector Ricardo Gelpi y los decanos de las 13 facultades, reclamó de manera unificada al presidente Javier Milei que reglamente la Ley de Financiamiento Universitario recientemente aprobada por el Congreso Nacional. A través de un video difundido en redes sociales, las autoridades solicitaron explícitamente al Poder Ejecutivo que no vete la normativa, a la cual calificaron como “imprescindible” para poder sostener la continuidad de una educación superior pública y de calidad en el país.

En el mensaje, de poco más de un minuto de duración, la conducción de la UBA buscó despojar al reclamo de connotaciones partidarias, al afirmar que la iniciativa “no es contra nadie, es a favor de todos” y que su defensa “no se trata de ideologías” sino de “cuidar lo que nos une y nos enorgullece: el valor de la educación pública”. Con un tono directo, las autoridades expresaron su objetivo fundamental: “Queremos seguir enseñando. Queremos seguir aprendiendo dentro de nuestras aulas con tranquilidad. Queremos que los mejores profesores sigan formando a las próximas generaciones”.

El pedido formal al Gobierno fue que “se implemente cuanto antes para poder seguir siendo lo que somos”, concluyendo con un llamado a la sociedad y al poder político: “Cuidemos lo que nos une. Cuidemos lo que funciona. Cuidemos la educación pública. Cuidemos la UBA”. El video evidenció un cierre de filas total dentro de la institución, ya que contó con la participación no solo del rector Gelpi, sino también del vicerrector, Emiliano Yacobitti; el director del Ciclo Básico Común (CBC), Felipe Alejandro Vega Terra, y la totalidad de los decanos.

La lista de firmantes incluyó a Adriana Rodríguez (Agronomía), Ricardo Pahlen (Ciencias Económicas), Alejo Pérez Carrera (Ciencias Veterinarias), Luis Brusco (Medicina), Pablo Evelson (Farmacia y Bioquímica), Carlos Venancio (Arquitectura), Leandro Vergara (Derecho), Ana Arias (Ciencias Sociales), Ricardo Manetti (Filosofía y Letras), Alejandro Martínez (Ingeniería), Jorge Biglieri (Psicología), Guillermo Durán (Ciencias Exactas y Naturales) y Pablo Rodríguez (Odontología). (Agencia OPI Santa Cruz)