De acuerdo con los datos aportados por la empresa CB Consultora, realizada entre el 1 y el 4 de septiembre 2025 sobre una muestra de 676 casos, realizadas en la provincia de Santa Cruz junto con cada provincia del país, donde se mide la variabilidad de la aceptación de los gobernadores y los intendentes de cada capital.

Claudio Vidal repuntó en imagen positiva y Pablo Grasso pasó al último lugar en la tabla de aceptación pública

Esta muestra dio como resultado que el Gobernador Claudio Vidal tiene una imagen positiva del 52,4% (53,7% positiva y 41,8% negativo), colocándose en el ranking de gobernadores, en el puesto número 11 sobre 24.

En la última medición en el mes de mayo/25 Vidal figuraba en el puesto 16 con el 44,3% de imagen positiva.

En relación a los niveles de aceptación pública medidos sobre los intendentes, en el caso del jefe comunal de Río Gallegos, Pablo Grasso, se encuentra en el lugar 24 (sobre 24), la última ubicación de la tabla de intendentes a nivel nacional con el 37,9% de imagen negativa, compuesta por un 36,4% positiva y un 60,0% de negativa.

En la última medición del mes de mayo/25 Grasso estaba ubicado en el lugar 22 8de 24) y una imagen positiva del 35,8%. (Agencia OPI Santa Cruz)