Docentes y estudiantes dan clases en Plaza de Mayo contra el posible veto de Milei

Docentes y estudiantes universitarios protagonizan durante toda la jornada una protesta en la Plaza de Mayo con clases públicas en defensa de la Ley de Financiamiento para las universidades, ante la amenaza de un posible veto por parte del Gobierno Nacional. La actividad, que también incluye charlas magistrales, stands de divulgación, una feria de ciencias e intervenciones artísticas, fue convocada para exigirle al presidente Javier Milei que no avance contra la norma y detenga lo que los organizadores califican como un intento de desfinanciar y desmantelar el sistema científico-tecnológico del país.

La convocatoria está impulsada por los Centros de Estudiantes de las facultades de Ciencias Exactas y Naturales, Filosofía y Letras, Arquitectura, Diseño y Urbanismo, y Sociales de la Universidad de Buenos Aires, en conjunto con gremios docentes e investigadores científicos. Bajo la consigna “si hay veto, hay marcha”, toda la comunidad educativa reafirmó el reclamo por salarios dignos y presupuesto para la ciencia y la universidad pública, advirtiendo que no permanecerá pasiva frente a una eventual decisión del Poder Ejecutivo de anular la ley.

Julia Benito, presidenta del Centro de Estudiantes de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA, afirmó que “los estudiantes defendemos nuestro sistema universitario y científico que es un orgullo para nuestro país y que garantiza soberanía, desarrollo y futuro para la Argentina. Vamos a seguir en las calles hasta que el gobierno retroceda en su intento de destruirlo”. En la misma línea, Pilar López Barcala, presidenta del Centro de Estudiantes de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, expresó que las casas de estudio fueron fuertemente golpeadas y hoy se encuentran en crisis.

López Barcala extendió el alcance del reclamo al conectar la situación universitaria con la de otros sectores de la sociedad. “Las universidades están igual que otros sectores de nuestra sociedad, como los jubilados, las personas con discapacidad o el Hospital Garrahan. La defensa de la educación pública y la ciencia está ligada a la defensa de todos los derechos sociales que hoy están siendo vulnerados”, concluyó la dirigente estudiantil. (Agencia OPI Santa Cruz)