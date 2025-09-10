La comisión por la estafa $Libra citó a Karina Milei y advierten con usar la fuerza pública

- Publicidad -

La diputada nacional de Unión por la Patria, Julia Strada, confirmó que la Comisión Investigadora de la cripto estafa $Libra ha citado a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, para que se presente a declarar el 23 o el 30 de octubre. La legisladora adelantó que, en caso de inasistencia, existe jurisprudencia para solicitar que sea convocada por la fuerza pública, citando como antecedente una medida similar adoptada por la Comisión de Juicio Político en marzo de 2023. Strada, miembro de la comisión, señaló que el aspecto central de la investigación son los pagos previos al lanzamiento de la criptomoneda y fue contundente en su apreciación personal al afirmar que esa es la ruta del dinero que se debe seguir y que está segura de que termina en Karina Milei.

La investigación parlamentaria se centra en la criptomoneda $Libra, que fue lanzada el pasado 14 de febrero y promocionada por el presidente Javier Milei, pero que colapsó horas después, dejando un saldo de miles de inversores damnificados en distintas partes del mundo. La diputada resaltó que, tras meses de inactividad, el órgano legislativo ya se encuentra en funcionamiento y con autoridades designadas. En ese marco, criticó duramente el desempeño del fiscal que investiga la causa a nivel judicial, Eduardo Taiano, a quien acusó de haber demorado deliberadamente un allanamiento a Mauricio Novelli, uno de los implicados, dándole tiempo para vaciar sus cajas de seguridad.

Strada sostuvo que existen dos evidencias insoslayables en la causa. Mencionó en primer lugar los bolsos de Novelli, indicando que fue detectado por el área de Investigación de Lavado de la Policía Federal y que existen filmaciones que prueban la extracción de dinero. En segundo lugar, apuntó a las transferencias de Hyden Davis y la recepción de esos fondos en una billetera virtual manejada por Novelli junto a Manuel Terrones Godoy. Según la legisladora, también se pudo confirmar una reunión clave gracias a la documentación que aportó el propio jefe de Gabinete, Guillermo Francos, durante su informe en la Cámara baja, la cual probó que el 30 de enero ingresaron a la residencia presidencial José Luis Espert junto con Hyden Davis, Novelli y Terrones Godoy para un encuentro con Milei.

Finalmente, la diputada expuso una hipótesis que manejan algunos miembros de la comisión y que involucra directamente al diputado Espert. Sostuvo que se investiga si él fue parte del armado de $Libra y planeaba lanzar una segunda estafa programada. Strada puso en duda la denuncia de Espert sobre un supuesto hackeo a su cuenta de X para promocionar otra criptomoneda en febrero, argumentando que la recuperación de una cuenta vulnerada suele tardar entre 48 y 72 horas, y no las tres horas que demoró en su caso. (Agencia OPI Santa Cruz)