El dólar oficial subió a $1.445 y acompañó el alza de los financieros y el blue

La cotización del dólar oficial registró un alza de $10 este jueves, cerrando la jornada en $1.395 para la compra y $1.445 para la venta en las pizarras del Banco Nación. En el mercado paralelo, el denominado dólar blue también evidenció un incremento del 1,4%, posicionándose en $1.395 para la compra y $1.415 para la venta. Con esta suba, la moneda estadounidense en su versión oficial continúa operando por debajo del techo de las bandas cambiarias establecidas por el Gobierno, fijado aproximadamente en $1.470,9. El promedio del tipo de cambio minorista en las distintas entidades bancarias se ubicó entre los $1.440 y un máximo de $1.470.

La tendencia alcista se replicó en los demás segmentos del mercado. El dólar mayorista se ubicó en $1.433 tras un incremento del 0,7%. Por su parte, los tipos de cambio financieros también operaron en alza: el dólar MEP subió un 0,7% hasta los $1.437,96, mientras que el Contado Con Liquidación (CCL) registró un avance del 0,6%, alcanzando los $1.445,74. En este contexto, el último dato disponible sobre las reservas del Banco Central (BCRA), correspondiente al miércoles, las ubicaba en un nivel de 40.396 millones de dólares.

En el plano de la política fiscal, el Tesoro llevó a cabo una licitación de deuda en la que logró renovar el 91,43% de los vencimientos por un total de $6,633 billones, una operación que fue calificada como “exitosa” por la consultora Rava Bursátil. Según el análisis de la firma, la tasa de corte para la Lecap más corta, con vencimiento en octubre, fue del 59% anual, un nivel similar al de la subasta previa. También se adjudicaron instrumentos a tasa fija, un bono TAMAR a diciembre de 2025 y un bono ajustado por CER a marzo de 2026. El informe de la consultora bursátil destacó un dato relevante sobre las preferencias de los inversores al señalar que “Los instrumentos atados al dólar no tuvieron demanda“. (Agencia OPI Santa Cruz)